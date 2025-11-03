قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صعبة في ظل مستوى الفريق.. تعليق مثير لـ أمير هشام على مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي
علا محمد

علق الإعلامي أمير هشام، على مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"مجموعة الأهلي في دوري الأبطال صعبة جداً خصوصاً في ظل مستوى الفريق الحالي".

وأضاف :"مجموعة الزمالك مش سهلة لكن فرصه جيدة في التأهل والمصري يقدر  
بيراميدز هيكون أول مجموعته بسهولة".


وضمت المجموعة الثانية كلا من: الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني - الجيش الملكي المغربي  - شبيبة القبائل الجزائري.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا
التصنيف الأول: الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني – بيراميدز المصري – الهلال  السوداني – يانج افريكانو التنزاني.

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو الكونغولي – الجيش الملكي  المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري – الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام الأهلي دوري أبطال افريقيا دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

بالصور

جاءت بديلة لـ يسرا والكهربا قطعت.. هالة صدقي تكشف كواليس بدايتها الفنية بمهرجان vs-film

هالة صدقي
هالة صدقي
هالة صدقي

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد