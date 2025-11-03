قرار عاجل بشأن المتهم بقتل شقيقه في أكتوبر

قررت الجهات المختصة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه بمدينة 6 أكتوبر بعدما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الجريمة وبيان ملابساتها، وقررت استدعاء أسرة المتهم والمجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة وكيفية حدوثها والدوافع لارتكاب الجريمة حيث أشارت التحريات الأولية إلى قتل المتهم شقيقه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد مقتل شاب على يد شقيقه بسلاح أبيض بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتجرى الآن التحريات للوقوف على ملابسات الجريمة والسبب وراء ارتكابها.

تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.