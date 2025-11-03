قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صندوق الإدمان يختتم معسكر "قوتنا في شبابنا" بالتعاون مع وزارة الرياضة

صندوق الإدمان
صندوق الإدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  فعاليات ختام معسكر " قوتنا فى شبابنا " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، لبناء قدرات 1200  متطوع جديد لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية ،من إجمالي عدد  3500  شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق.

كما حضر حفل الختام ‏الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان  والتعليم المدن بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عمرو الورداني  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية نيابة عن الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ، والدكتور أحمد عبد الحكيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لخدمة وتنمية البيئة والقيادات التنفيذية بالصندوق ووزارة الشباب والرياضة ومدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى   .

وسبق إجراء مقابلات للمتطوعين واختيار من اجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية.

وشمل التدريب من خلال المعسكر الذي استمر على مدار 4 أيام بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات ، في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان  على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

ووصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى أكثر من 35  ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية .

وتفقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ورش تدريب الشباب والفتيات التي تهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات الاصطناعية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

وصرح  الدكتور عمرو عثمان بأنه تم اختيار الكوادر التطوعية بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية، وأسفرت المقابلات عن اختيار 1200  متطوع  جديد للانضمام لرابطة متطوعى الصندوق  كما تم إعداد برنامج تدريبي متقدم يتضمن الجانب المعرفي  عن أنواع وتأثيرات المخدرات والأفكار المغلوطة والأسباب وعوامل الحماية والخطورة، أيضا  التدريب على مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والقيادة والإدارة، فضلا عن التدريب على كيفية إعداد الخطط والبرامج وكيفية التعامل مع الأزمات.

وأشار "عثمان" الى أهمية العمل التطوعي لدى الشباب في صندوق مكافحة الإدمان والارتقاء بدورهم في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ،كذلك صقل خبراتهم علميا وعمليا وتعزيز الانتماء الوطني ،لافتا إلى أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات ،المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، أيضا المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذي يعقد سنويا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا .

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الإدمان ختام معسكر قوتنا فى شبابنا

صندوق الإدمان

صندوق الإدمان يختتم معسكر "قوتنا في شبابنا" بالتعاون مع وزارة الرياضة

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
لمبة سائل التبريد
أشرف عبد الباقي
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
