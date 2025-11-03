إزالة 723 حالة تعد على أملاك الدولة ببني سويف

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير الجاري، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ، اليوم /الإثنين/ على تقرير إدارة الأملاك الدولة بالمحافظة، حيث تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما جرت إزالته منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الماضي، حتى 30 من نفس الشهر، وصل إلى 723 حالة (232 حالة أملاك دولة+ 491 زراعة)، في ظل تنسيق بين الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، وقد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ 4 أكتوبر الماضي وتقرر مد فترتها حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.