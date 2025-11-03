قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
إزالة 723 حالة تعد على أملاك الدولة ببني سويف

إزالة 723 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 ببني سويف
إزالة 723 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 ببني سويف
أ ش أ

 تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير الجاري، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ، اليوم /الإثنين/ على تقرير إدارة الأملاك الدولة بالمحافظة، حيث تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما جرت إزالته منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الماضي، حتى 30 من نفس الشهر، وصل إلى 723 حالة (232 حالة أملاك دولة+ 491 زراعة)، في ظل تنسيق بين الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، وقد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ 4 أكتوبر الماضي وتقرر مد فترتها حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم إزالة التعديات استرداد الأراضي حفاظ على حقوق الدولة استرداد أراضي الدولة حفظ حق الشعب أملاك الدولة و الأراضي الزراعية البناء المخالف

