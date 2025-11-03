قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
محافظات

استرداد 1657 متراً مربعاً من أراضي أملاك الدولة وإزالة حالات بناء عشوائي بالإسكندرية

استرداد 1657 متراً مربعاً من أراضي أملاك الدولة وإزالة حالات بناء عشوائي بالإسكندرية
استرداد 1657 متراً مربعاً من أراضي أملاك الدولة وإزالة حالات بناء عشوائي بالإسكندرية
أ ش أ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من استرداد 1657 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وهدم حالات بناء عشوائي بنطاق حي أول العامرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالتصدي للتعديات على أراضي الدولة والحفاظ علي حقوقها وفرض القانون.
وذكرت المحافظة -في بيان اليوم /الإثنين/- أن الإدارات المختصة بحي أول العامرية قامت بالتعاون مع مديرية الأمن بحملة تم خلالها استرداد قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1657 متراً مربعاً تقريباً وإزالة المباني الموجودة بالكامل المقامة عليها وذلك خلف المجزر الآلي بمنطقة عبدالقادر، وإزالة متغير مكاني بدون ترخيص عبارة عن حوائط بعقار أرضي من الطوب الابيض بمنطقة الكافوري، وهدم حوائط بعقار أرضي من الطوب الأبيض بشارع الوكالة، وإزالة متغير عبارة عن حوائط مخالفة بالطابق ألاول علوى بعقار بنجع العرجي.
وناشد حي أول العامرية، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مع التأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعدى على أملاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.
وفي سياق متصل، رصد حي وسط، أعمال هدم وتكسير بعقار كائن شارع مرسي بدر العطارين، وتم علي الفور الانتقال للمعاينة على الطبيعة، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي بسندرة وأربع أدوار علوية، ووجود أعمال تكسير حوائط وحفر بأرضية المحل وتكسير بالسندرة ، تم ايقاف الأعمال والتحفظ على العمال واصطحابهم الى قسم شرطة العطارين ، و تحرير محضر بالواقعة ،والتحفظ على السقالات الحديدية الموجودة والمعدات من داخل المحل والإحالة لمهندس المنطقة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف. 
 

