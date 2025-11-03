استرداد 1657 متراً مربعاً من أراضي أملاك الدولة وإزالة حالات بناء عشوائي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من استرداد 1657 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وهدم حالات بناء عشوائي بنطاق حي أول العامرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالتصدي للتعديات على أراضي الدولة والحفاظ علي حقوقها وفرض القانون.

وذكرت المحافظة -في بيان اليوم /الإثنين/- أن الإدارات المختصة بحي أول العامرية قامت بالتعاون مع مديرية الأمن بحملة تم خلالها استرداد قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1657 متراً مربعاً تقريباً وإزالة المباني الموجودة بالكامل المقامة عليها وذلك خلف المجزر الآلي بمنطقة عبدالقادر، وإزالة متغير مكاني بدون ترخيص عبارة عن حوائط بعقار أرضي من الطوب الابيض بمنطقة الكافوري، وهدم حوائط بعقار أرضي من الطوب الأبيض بشارع الوكالة، وإزالة متغير عبارة عن حوائط مخالفة بالطابق ألاول علوى بعقار بنجع العرجي.

وناشد حي أول العامرية، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مع التأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعدى على أملاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.

وفي سياق متصل، رصد حي وسط، أعمال هدم وتكسير بعقار كائن شارع مرسي بدر العطارين، وتم علي الفور الانتقال للمعاينة على الطبيعة، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي بسندرة وأربع أدوار علوية، ووجود أعمال تكسير حوائط وحفر بأرضية المحل وتكسير بالسندرة ، تم ايقاف الأعمال والتحفظ على العمال واصطحابهم الى قسم شرطة العطارين ، و تحرير محضر بالواقعة ،والتحفظ على السقالات الحديدية الموجودة والمعدات من داخل المحل والإحالة لمهندس المنطقة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

