الألماس يجدد زواج شيماء سعيد والليثي.. مفاجأة بعد خصام

اعلن الفنان اسماعيل الليثي العودة لطليقته خبيرة التجميل شيماء سعيد في حفل عيد ميلادها ، حيث أكد حبه الجارف لحبيبته بمفاجأة قوية غيرت مجرى الأحداث الصاخبة بينهما باللؤلؤ والألماس في مشهد أبهرها وخطف قلبها من جديد وأنساها أي خصام ، وذلك بعد ان كانت اعلنت انفصالها عنه بشكل رسمي .

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن اسماعيل الليثي

وقد أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، انفصالها رسميًا عنه، بعد خلافات حادة وصلت إلى حد الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها، بحسب تصريحاتها.

وكشفت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد زوجها، مؤكدة: «أنا رجعت شقتي مع أولادي، ومحدش يقدر يطلعني من بيتي، إحنا انفصلنا رسمي ولسه في قضايا هرفعها».

وأضافت شيماء أنها لا تفكر في أي علاقة جديدة بعد الانفصال، قائلة: «مش عايزة أي رجل في حياتي تاني، أنا كده مبسوطة مع أولادي، وربنا معايا. واللي بيحاولوا يعملوا أعمال عشان نخسر بعض، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم».

وقالت شيماء، في بث مباشر عبر موقع "تيك توك"، إنها عانت من حرمانها من أبسط حقوقها الزوجية، مضيفة: «كنت بعيش سنوات طويلة من غير ما أروح لدكتور، ومحرومة من الخروج أو حتى المصيف مع زوجي وأولادي. أنا ست بـ100 ست وبكره الخيانة بكل أشكالها، لكن حقي مهضوم».