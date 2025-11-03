قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الألماس يجدد زواج شيماء سعيد والليثي.. مفاجأة بعد خصام

شيماء سعيد وزوجها اسماعيل الليثي
شيماء سعيد وزوجها اسماعيل الليثي
تقى الجيزاوي

اعلن الفنان اسماعيل الليثي العودة لطليقته خبيرة التجميل شيماء سعيد في حفل عيد ميلادها ، حيث أكد حبه الجارف لحبيبته بمفاجأة قوية غيرت مجرى الأحداث الصاخبة بينهما باللؤلؤ  والألماس في مشهد أبهرها وخطف قلبها من جديد وأنساها أي خصام ، وذلك بعد ان كانت اعلنت انفصالها عنه بشكل رسمي .

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن اسماعيل الليثي

وقد أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، انفصالها رسميًا عنه، بعد خلافات حادة وصلت إلى حد الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها، بحسب تصريحاتها.

وكشفت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد زوجها، مؤكدة: «أنا رجعت شقتي مع أولادي، ومحدش يقدر يطلعني من بيتي، إحنا انفصلنا رسمي ولسه في قضايا هرفعها».

وأضافت شيماء أنها لا تفكر في أي علاقة جديدة بعد الانفصال، قائلة: «مش عايزة أي رجل في حياتي تاني، أنا كده مبسوطة مع أولادي، وربنا معايا. واللي بيحاولوا يعملوا أعمال عشان نخسر بعض، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم».

وقالت شيماء، في بث مباشر عبر موقع "تيك توك"، إنها عانت من حرمانها من أبسط حقوقها الزوجية، مضيفة: «كنت بعيش سنوات طويلة من غير ما أروح لدكتور، ومحرومة من الخروج أو حتى المصيف مع زوجي وأولادي. أنا ست بـ100 ست وبكره الخيانة بكل أشكالها، لكن حقي مهضوم».

اسماعيل الليثي شيماء سعيد شيماء سعيد تعلن انفصالها عن اسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد