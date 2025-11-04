تعرف على رؤساء الوحدات المحلية الجدد بمدن دمياط



عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم عدد من اللقاءات المتتالية مع رؤساء الوحدات المحلية الجدد ، و ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

حيث التقى مع ميمى السعداوي الذى تم تكليفه بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و السيد الصيرفي المُكلف بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب و وحيد بخيت المُكلف بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وخلال اللقاء، ناقش " المحافظ " عدد من ملفات العمل بالوحدات والتى يأتى أبرزها منظومة النظافة ورفع الاشغالات و التصالح فى مخالفات البناء، وكذا التصدى إلى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ، مؤكدًا على الدفع بسير العمل بكافة الملفات ورفع نسب الإنجاز بها .

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن خدمة المواطن هى أهم الأولويات التى تضعها المحافظة نصب أعينها، موجهًا بضرورة خلق قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وبحث شكواهم والتفاعل الفورى معها ، وأكد على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار " المحافظ " أن المحافظة تدعم وبشكل كامل خطط العمل بالوحدات المحلية، لتحقيق الاستراتيجية التنموية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع المحافظة لتخطى أى عقبات قد تواجه منظومة العمل .