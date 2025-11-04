شبانة: تحركات برلمانية لحل أزمة الأندية الجماهيرية بالتنسيق مع الحكومة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك رؤية داخل مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة تهدف إلى وضع حلول حقيقية لأزمة الأندية الجماهيرية في مصر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC"، إن مناقشات جرت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى وجود توجه واضح من الدولة لحل مشاكل الأندية الجماهيرية بشكل جذري، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحدث في هذا الملف مؤخرًا.

وأوضح شبانة أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالتعاون مع مجلس النواب عقب الانتخابات المقبلة، ستبدأ في مناقشة شاملة لمشكلات الأندية الجماهيرية من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة.

وأضاف أن الهدف من هذه التحركات هو دعم الأندية الجماهيرية واستعادة دورها الحيوي في تطوير الرياضة المصرية وتعزيز المنافسة العادلة داخل مختلف البطولات.