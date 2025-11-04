قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوق المواشي بالمحلة
ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون
سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 4-11-2025
التعليم:آخر موعد للتقديم في ظائف المدارس المصرية الألمانية غداً.. عبر هذا الرابط
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أرباح أرامكو السعودية تتراجع 0.4% إلى 97.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2025

أرامكو
أرامكو
وكالات

تراجع صافي أرباح شركة أرامكوالسعودية بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 97.3 مليار ريال، وبأقل من متوسط التوقعات البالغة 98.4 مليار ريال.

وقالت الشركة في إفصاح على تداول السعودية اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح جاء مدفوعاً بشكل أساس بانخفاض الإيرادات والمبيعات.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى386.17 مليار ريال، بانخفاض قدره 7.3% عن إيرادات الربع الثالث من العام السابق والبالغة 416.63 مليار دولار.

وعَزت الشركة الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المتداولة.

وبلغ صافي الدخل 283.58 مليار ريال سعودي (75.62 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة مع 314.65 مليار ريال سعودي (83.91 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2024.

ويعود الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات. وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التشغيل وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة مدفوعاً بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة، بحسب نتائج الأعمال الأولية للشركة.

ارباح شركات أعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الفنانة هند عاكف

هند عاكف لـ صدى البلد: بيتعمل عليا لجان إلكترونية والإشاعات مابتخلصش| فيديو

الفنان علاء زينهم

علاء زينهم يكشف لـ صدى البلد: برفض أي عمل ضد مبادئي | خاص

ياسر جلال

وصول ياسر جلال الجزائر استعدادا لتكريمه بمهرجان وهران

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد