أرباح أرامكو السعودية تتراجع 0.4% إلى 97.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2025

تراجع صافي أرباح شركة أرامكوالسعودية بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 97.3 مليار ريال، وبأقل من متوسط التوقعات البالغة 98.4 مليار ريال.

وقالت الشركة في إفصاح على تداول السعودية اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح جاء مدفوعاً بشكل أساس بانخفاض الإيرادات والمبيعات.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى386.17 مليار ريال، بانخفاض قدره 7.3% عن إيرادات الربع الثالث من العام السابق والبالغة 416.63 مليار دولار.

وعَزت الشركة الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المتداولة.

وبلغ صافي الدخل 283.58 مليار ريال سعودي (75.62 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة مع 314.65 مليار ريال سعودي (83.91 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2024.

ويعود الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات. وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكاليف التشغيل وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة مدفوعاً بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة، بحسب نتائج الأعمال الأولية للشركة.