الحبس وغرامة 200 جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر المعتدين على الحيوانات

حذر قانون العقوبات من الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها أو قتلها بأي وسيلة، حيث تُعد هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، لكل من يثبت تورطه في قتل أو تسميم الحيوانات عمدًا.

في هذا الصدد، و وفقا للمادة 355 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مع الشغل:



(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.



(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.



وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.



وأشارت المادة (٣٥٦) إلى أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.



وعاقبت المادة (٣٥٧) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً.