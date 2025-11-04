قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
برلمان

الحبس وغرامة 200 جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر المعتدين على الحيوانات

حبس
حبس
أميرة خلف

حذر قانون العقوبات من الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها أو قتلها بأي وسيلة، حيث تُعد هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، لكل من يثبت تورطه في قتل أو تسميم الحيوانات عمدًا.

في هذا الصدد، و وفقا للمادة 355  من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مع الشغل:


(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.


(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.


وأشارت المادة (٣٥٦) إلى أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.


وعاقبت المادة (٣٥٧) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً. 

قانون العقوبات الحيوانات حبس غرامة عقوبة

