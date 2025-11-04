قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراج أزمة أدوية الفشل الكلوي.. استقرار الأسواق والمخزون يكفي الأشهر المقبلة
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تحذر أصحاب المليارات: لا خروج من البلاد بدون مقابل

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
محمد على

حذرت الحكومة البريطانية الأثرياء لديها بأنه لا خروج من البلاد دون أن تدفع ثمن ذلك، وفق ما ذكرت صحف عدة.

وذكرت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، بفرض «ضريبة خروج» بنسبة 20% على أصحاب الثروات الكبيرة الذين يغادرون البلاد نحو ملاذات ضريبية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تسعى من خلالها إلى سد فجوة مالية تُقدَّر بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في الميزانية.

وبحسب ما نقلته صحيفة «التايمز»، تسعى الحكومة إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأصول داخل بريطانيا، حتى بعد مغادرة أصحابها للبلاد، مع إمكانية تأجيل السداد لعدة سنوات.

حالياً، يمكن للمقيمين المغادرين بيع أصولهم البريطانية دون دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 20%.

القرار المقترح قوبل بانتقادات من المعارضة، إذ وصف روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، الفكرة بأنها «جنونية» و«يائسة»، محذراً من أنها ستدفع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال إلى المغادرة بشكل أسرع، قائلاً: «نحتاج إلى مزيد من المبتكرين... لا إلى طردهم خارج البلاد».

تُقدر مصادر حكومية أن الإجراء سيُدرّ نحو ملياري جنيه إسترليني، ويجعل بريطانيا متماشية مع معظم دول مجموعة السبع التي تطبق بالفعل «ضريبة الخروج»، باستثناء إيطاليا.

تأتي هذه الخطط وسط تقارير تشير إلى احتمال مغادرة نحو 16,500 مليونير بريطانيا هذا العام، نتيجة تغييرات ضريبية وضعف الثقة في الاقتصاد. وتوقّع تقرير «هينلي» للهجرة والثروات أن يتجاوز عدد المغادرين ضعف عدد نظرائهم في الصين وعشرة أضعاف روسيا.

بريطانيا أصحاب المليارات البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد