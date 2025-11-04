قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات صاروخية قبل زيارة وزير الحرب الأمريكي

وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي
وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي
محمد على

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ مدفعية قبل ساعة من زيارة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث للحدود التي تفصلها عن الجنوب، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت أسلحة مماثلة قبل دقائق من إجراء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج محادثات مع الزعيم الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها "رصدت مؤخرا نحو 10 صواريخ مدفعية أطلقت على الجزء الشمالي من البحر الغربي"، وهو الاسم الذي تطلقه سيول على البحر الأصفر.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن "تفاصيل المقذوفات تخضع حاليا لتحليل دقيق من قبل سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية".

زار هيجسيث الحدود المحصنة التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم الاثنين، ليصبح أول وزير دفاع أمريكي يقوم بهذه الزيارة منذ ثماني سنوات.

وقام بجولة في قرية بانمونجوم، وهي قرية الهدنة الرمزية حيث تتواجه قوات من الكوريتين وجها لوجه، بعدما توقف عند نقطة المراقبة أويليت المطلة على المنطقة منزوعة السلاح.

وقالت وزارة الدفاع في سيول، في بيان، إن هيجسيث ونظيره الكوري الجنوبي آن جيو باك "أكدا مجددا على الموقف الدفاعي المشترك القوي والتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتأتي زيارة هيجسيث بعد أن لم تثر مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي أي رد فعل علني من بيونج يانج.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أنه لا يزال على استعداد "للعودة" لعقد اجتماع مستقبلي مع كيم.

والتقى لي مع شي يوم السبت على هامش القمة الاقتصادية الآسيوية، وحث الزعيم الصيني على مساعدة سيول في "استئناف الحوار" مع كوريا الشمالية.

وشدد لي على الحاجة إلى "الاستقرار" الإقليمي وأشار إلى "التبادلات رفيعة المستوى الأخيرة بين الصين وكوريا الشمالية" - في إشارة إلى حضور كيم عرضا عسكريا كبيرا في بكين في سبتمبر.

كوريا الشمالية صواريخ وزير الحرب الأمريكي هيجسيث الجيش الكوري الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أسعار البيض

انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يكشف اسم المهاجم الأقرب للأهلي.. هل يعوض غياب وسام؟

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يوضح أهمية البطولة للرباعي المشارك.. تفاصيل

خالد مرتجى

خالد مرتجى يتوجه لبعثة الأهلي في الإمارات اليوم

بالصور

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد