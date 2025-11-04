كوريا الشمالية تطلق مقذوفات صاروخية قبل زيارة وزير الحرب الأمريكي

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ مدفعية قبل ساعة من زيارة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث للحدود التي تفصلها عن الجنوب، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت أسلحة مماثلة قبل دقائق من إجراء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج محادثات مع الزعيم الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها "رصدت مؤخرا نحو 10 صواريخ مدفعية أطلقت على الجزء الشمالي من البحر الغربي"، وهو الاسم الذي تطلقه سيول على البحر الأصفر.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن "تفاصيل المقذوفات تخضع حاليا لتحليل دقيق من قبل سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية".

زار هيجسيث الحدود المحصنة التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم الاثنين، ليصبح أول وزير دفاع أمريكي يقوم بهذه الزيارة منذ ثماني سنوات.

وقام بجولة في قرية بانمونجوم، وهي قرية الهدنة الرمزية حيث تتواجه قوات من الكوريتين وجها لوجه، بعدما توقف عند نقطة المراقبة أويليت المطلة على المنطقة منزوعة السلاح.

وقالت وزارة الدفاع في سيول، في بيان، إن هيجسيث ونظيره الكوري الجنوبي آن جيو باك "أكدا مجددا على الموقف الدفاعي المشترك القوي والتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتأتي زيارة هيجسيث بعد أن لم تثر مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي أي رد فعل علني من بيونج يانج.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أنه لا يزال على استعداد "للعودة" لعقد اجتماع مستقبلي مع كيم.

والتقى لي مع شي يوم السبت على هامش القمة الاقتصادية الآسيوية، وحث الزعيم الصيني على مساعدة سيول في "استئناف الحوار" مع كوريا الشمالية.

وشدد لي على الحاجة إلى "الاستقرار" الإقليمي وأشار إلى "التبادلات رفيعة المستوى الأخيرة بين الصين وكوريا الشمالية" - في إشارة إلى حضور كيم عرضا عسكريا كبيرا في بكين في سبتمبر.