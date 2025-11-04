ترامب يهدد سكان نيويورك إذا فاز ممداني

أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم نيويورك السابق أندرو كومو لمنصب عمدة مدينة نيويورك يوم الاثنين وهدد بوقف التمويل الفيدرالي للمدينة إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات عمدة المدينة يوم الثلاثاء.

حذر ترامب، الجمهوري بشكل متكرر من انتخابات عمدة نيويورك.

عزز ترامب موقفه في السباق من خلال تجاوز الخطوط الحزبية لدعم كومو على حساب ممداني والمرشح الجمهوري، كورتيس سليوا، الذي يتخلف بشكل سيئ في استطلاعات الرأي العام في المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية.

يعد كومو، من أشد مؤيدي الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة، ويترشح كمستقل بعد خسارته أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

تحظى انتخابات مدينة نيويورك يوم الثلاثاء بمتابعة وثيقة على الصعيد الامريكي والدولي باعتبارها انتخابات يمكن أن تساعد في تشكيل صورة الحزب الديمقراطي في سعيه إلى هويته في معارضة ترامب.

يصف ممداني، 34 عامًا، نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي ويتقدم على كومو في استطلاعات الرأي، و حفز الناخبين الأصغر سنًا والأكثر تقدمًا، لكنه أثار أيضًا قلق الديمقراطيين الأكثر اعتدالًا الذين يخشون أن يؤدي التحول إلى اليسار إلى نتائج عكسية.

هاجم الجمهوريون ترشيح ممداني طوال الحملة، حيث وصفه ترامب بأنه شيوعي. كتب ترامب على منصته Truth Social: "سواء كنت تحب أندرو كومو شخصيًا أم لا، فليس لديك خيار. يجب أن تصوت له، وتأمل أن يقوم بعمل رائع. إنه قادر على ذلك، لكن ممداني ليس كذلك!".

تقدم الحكومة الفيدرالية الأمريكية 7.4 مليار دولار لمدينة نيويورك في السنة المالية 2026، أو حوالي 6.4 في المائة من إجمالي إنفاق المدينة، وفقًا لتقرير صادر عن مراقب ولاية نيويورك.

هدد ترامب بخفض التمويل الفيدرالي طوال فترة ولايته الثانية في منصبه بسبب مبادرات المناخ وسياسات المتحولين جنسياً والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل في غزة وممارسات التنوع والمساواة والإدماج.

صدم ممداني، عضو الجمعية التشريعية للولاية المولود في أوغندا، المراقبين السياسيين في 24 يونيو بفوز مقنع في الانتخابات التمهيدية.

استخدم ممداني حملته لحشد سكان نيويورك ضد مرشحي المؤسسة مثل كومو، الذي انتُخب حاكمًا لنيويورك ثلاث مرات لكنه استقال في عام 2021 بعد تقرير من المدعي العام لنيويورك خلص إلى أنه تحرش جنسياً بـ 11 امرأة، بما في ذلك موظفات بالولاية.

خلص تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية لاحقًا إلى أن كومو أخضع 13 موظفة بالولاية على الأقل "لبيئة عمل معادية جنسيًا".