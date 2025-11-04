كيم جونج أون يودعه.. وفاة رئيس البرلمان السابق في كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيس البرلمان السابق في البلاد "كيم يونغ-نام"، الذي قاد الدبلوماسية في بيونغ يانغ على مدى عقود، عن عمر يناهز 97 عاما، و ذلك بحسب وكالة الأنباء"يونهاب".



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم زار نعش كيم يونغ-نام، الرئيس السابق للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، في بيونغ يانغ في الساعة الواحدة صباح يوم 4 نوفمبر 2025. وأعرب الزعيم كيم عن تعازيه الحارة لوفاته .

وشارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمراسم العزاء، مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق سوداء، مع مجموعة من المسؤولين، وفق صورة نشرتها وكالات الأنباء الكورية.



و توفي كيم يونغ-نام في اليوم السابق عن عمر ناهز 97 عاما متأثرا إصابته بالسرطان، وقد قررت اللجنة الدائمة للبرلمان ومجلس الوزراء إقامة جنازة رسمية له ليوم الثلاثاء، وسيتم نقل نعشه لدفنه يوم الأربعاء. وتتألف لجنة الجنازة الرسمية من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ورئيس الوزراء باك تيه-سونغ، ورئيس اللجنة الدائمة للبرلمان الحالي تشوي ريونغ-هيه، ومسؤولين آخرين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "الرفيق "كيم يونغ-نام"، الثوري من الجيل القديم الذي ترك إنجازات استثنائية في تاريخ تطور حزبنا وبلدنا، انتهت حياته النبيلة عن عمر يناهز 97 عاما"

و يذكر أن كيم يونغ-نام شغل مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى خلال فترات حكم مؤسس الدولة كيم إيل-سونغ والزعيم الراحل كيم جونغ-إيل والزعيم الحالي كيم جونغ-أون.

وفي عهد كيم جونغ-إيل، تولى رئيس اللجنة الدائمة البرلمانية السابق معظم المهام الدبلوماسية على مستوى القمة نيابة عن الزعيم، الذي كان يميل إلى الابتعاد عن الشؤون الخارجية، ليعد عمليا ممثل كوريا الشمالية على الساحة الدولية.

وقد زار كيم يونغ-نام كوريا الجنوبية بصفته رئيسًا للوفد الكوري الشمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية.

وقد تقاعد من الخدمة العامة بعد مسيرة استمرت 6 عقود في عام 2019 عن عمر يناهز 91 عاما.