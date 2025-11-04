إحباط تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات أمريكية

أفادت شبكة CNN بأن القضاء الأمريكي وجه اتهامات إلى موظفين سابقين في شركات أمن سيبراني لاستخدام فيروس لتنفيذ هجمات إلكترونية على شركات أمريكية والمطالبة بفدية خلال أوقات فراغهما.

وفي وقت سابق تعرضت عدة مطارات أوروبية رئيسية، بما في ذلك مطار بروكسل في بلجيكا ومطار هيثرو في لندن، لهجوم سيبراني مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية.

وذكر مطار بروكسل - في بيان أوردته مجلة بولتيكو الأوروبية - أن الهجوم استهدف مزود الخدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود على الطائرات، ونتيجة للهجوم، أصبح من الممكن إجراء التسجيل والصعود يدويًا فقط، مما أدى إلى تأثير كبير على جدول الرحلات، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات الجوية، مما سيتسبب للأسف في تأخيرات أو إلغاءات للرحلات.

وأوضحت المتحدثة باسم المطار، أرياني غوسينز، بأنه تم إلغاء 10 رحلات مغادرة من مطار بروكسل وتأخر 17 رحلة لأكثر من ساعة .

وأفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية يوركونترول، بأن مطار بروكسل طلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المخطط لها بسبب هذه الاضطرابات.

من جانبها، ذكرت إدارة مطار هيثرو في لندن - على موقعها الإلكتروني - أن شركة "كولينز إيروسبيس"، التي تقدم خدمات تسجيل الوصول والصعود للطائرات في عدة مطارات، كانت "تواجه مشكلة فنية قد تسبب تأخيرات للركاب المغادرين".

وقالت المتحدثة باسم "كولينز إيروسبيس" إن الشركة أصبحت على دراية بـ "تعطل سيبراني" في برنامج "MUSE" المستخدم في بعض المطارات، وأكدت أنها "تعمل بنشاط على حل المشكلة واستعادة الوظائف الكاملة للعملاء في أسرع وقت ممكن".

وأكدت يوركونترول - في بيان لها - أن مطارات بروكسل وبرلين ودبلن ولندن هيثرو قد أبلغت عن اضطرابات في أنظمتها التقنية، موضحة أنه لا توجد حاليًا أي قيود على حركة المرور الجوي في الشبكة الأوروبية.

وأفاد مطار برلين براندنبورج أيضًا بوجود أوقات انتظار أطول عند تسجيل الوصول "بسبب مشكلة فنية لدى مزود النظام الذي يعمل عبر أوروبا"، ونصحت المطارات الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.