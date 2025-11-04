قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إحباط تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات أمريكية

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني
محمود نوفل

أفادت شبكة CNN بأن القضاء الأمريكي وجه اتهامات إلى موظفين سابقين في شركات أمن سيبراني لاستخدام فيروس لتنفيذ هجمات إلكترونية على شركات أمريكية والمطالبة بفدية خلال أوقات فراغهما.

وفي وقت سابق تعرضت عدة مطارات أوروبية رئيسية، بما في ذلك مطار بروكسل في بلجيكا ومطار هيثرو في لندن، لهجوم سيبراني  مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية.

وذكر مطار بروكسل - في بيان أوردته مجلة بولتيكو الأوروبية - أن الهجوم استهدف مزود الخدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود على الطائرات، ونتيجة للهجوم، أصبح من الممكن إجراء التسجيل والصعود يدويًا فقط، مما أدى إلى تأثير كبير على جدول الرحلات، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات الجوية، مما سيتسبب للأسف في تأخيرات أو إلغاءات للرحلات.

وأوضحت المتحدثة باسم المطار، أرياني غوسينز، بأنه تم إلغاء 10 رحلات مغادرة من مطار بروكسل وتأخر 17 رحلة لأكثر من ساعة .

وأفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية يوركونترول، بأن مطار بروكسل طلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المخطط لها بسبب هذه الاضطرابات.

من جانبها، ذكرت إدارة مطار هيثرو في لندن - على موقعها الإلكتروني - أن شركة "كولينز إيروسبيس"، التي تقدم خدمات تسجيل الوصول والصعود للطائرات في عدة مطارات، كانت "تواجه مشكلة فنية قد تسبب تأخيرات للركاب المغادرين".

وقالت المتحدثة باسم "كولينز إيروسبيس" إن الشركة أصبحت على دراية بـ "تعطل سيبراني" في برنامج "MUSE" المستخدم في بعض المطارات، وأكدت أنها "تعمل بنشاط على حل المشكلة واستعادة الوظائف الكاملة للعملاء في أسرع وقت ممكن".

وأكدت يوركونترول - في بيان لها - أن مطارات بروكسل وبرلين ودبلن ولندن هيثرو قد أبلغت عن اضطرابات في أنظمتها التقنية، موضحة أنه لا توجد حاليًا أي قيود على حركة المرور الجوي في الشبكة الأوروبية.

وأفاد مطار برلين براندنبورج أيضًا بوجود أوقات انتظار أطول عند تسجيل الوصول "بسبب مشكلة فنية لدى مزود النظام الذي يعمل عبر أوروبا"، ونصحت المطارات الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

القضاء الأمريكي هجوم إلكتروني شركات أمريكية هجوم سيبراني مطارات أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

تدشين مذبح ورسامة شمامسة جدد بزرايب 15 مايو

البابا تواضروس

احتفال بالنعمة والقيادة.. ذكرى القرعة الهيكلية وعيد ميلاد البابا تواضروس

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشارك في حوار إقليمي بالأردن حول تمكين المرأة

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد