عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي اللبنانية

شهدت الأراضي اللبنانية اليوم الثلاثاء توغلا بريا جديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي حيث عمدت القوة المعتدية إلى تفخيخ منزل في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل وتفجيره، في انتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية.

وبالأمس ؛ استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية ، سيارة مدنية في بلدة الدوير الجنوبية، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق كبير في الموقع، التهم عدداً من السيارات، وألحق أضراراً بالمنازل والمحلات التجارية المجاورة.

فيما استهدفت أمس طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة عيتا الشعب الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن آخر.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن تصعيد خطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الجنوبية، وسط استهداف متكرر للمدنيين والبنية التحتية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.