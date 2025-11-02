الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الاعتقالات في الخليل وقلقيلية واريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أطفال من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أصحابها في غرف لساعات طويلة، قبل أن تعتقل ثلاثة أطفال، هم: محمد خالد صبري عوض، ومحمد منذر يوسف زعاقيق، وكلاهما يبلغان من العمر 15 عاما، ومعين محمد خضر صبارنة (16 عاما).

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان من مدينة قلقيلية، فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، واعتقلت كلا من: براء ولويل، وإبراهيم داود، وإيهاب الحارسي، ومجد لبدة، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جاسر منير أبو شعبان (25 عاما)، بعد دهم منزله ذويه في الجفتلك، والعبث بمحتوياته.