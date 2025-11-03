الجمعة.. فؤاد السنيورة يكشف أسرار المرحلة الحرجة بتاريخ لبنان لـ الجلسة سرية

تستضيف قناة "القاهرة الإخبارية"، في حلقة جديدة من برنامج "الجلسة سرية"، رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، في حوار استثنائي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، يتناول خلاله أبرز المراحل الحساسة في تاريخ لبنان الحديث وما شهدته من أزمات سياسية وأمنية.

وخلال الحلقة، يتحدث السنيورة عن علاقته بالراحل سليم الحص، كاشفًا عن تفاصيل مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن حزب الله ورّط لبنان في العملية العسكرية التي أعقبت السابع من أكتوبر، ما أدخل البلاد في مسار بالغ التعقيد.

كما تطرق السنيورة إلى مسؤولية الرئيس السابق ميشيل عون في تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرًا أن عدم قراءته للمتغيرات الإقليمية والدولية منح سوريا غطاءً عربيًا ودوليًا للهيمنة على لبنان.

وفي سياق الحديث عن اتفاق الطائف، قال السنيورة إن الاتفاق لم ينهِ الصراع بقدر ما وضع الأسس لإعادة التوازن السياسي، مضيفًا أن القوى التي "تمسكنت حتى تمكنت" استغلت المرحلة لإعادة إنتاج نفوذها داخل الدولة.

