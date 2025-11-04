وسط أجواء مشمسة.. استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية، وسط أجواء مشمسة صباح الثلاثاء، بعد يومين من الأمطار المتقطعة والبرودة في الطقس.

ومع بدء ساعات النهار اليوم الثلاثاء، تحسنت الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع، وسط جوي شتوي جميل.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة وتواصل اعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتى اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوة القادمة للعمل علي رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتي انحاء المحافظة.