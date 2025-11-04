قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم إخراج الصدقة لمساعدة شاب في الزواج بدلا من المسجد.. الإفتاء ترد

الزكاة
الزكاة
إيمان طلعت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "كنت ناوي أتصدق بمال للمسجد فهل يجوز إعادة النية وأساعد شاب فقير لمساعدته في الزواج؟.

لترد دار الإفتاء موضحة، أنه يجوز تغيير النية لأنها صدقة، لكن لو نذر فعل هذا الأمر من البداية لكان واجبا عليه الوفاء بما نذر به.

وأشارت إلى أنه لو كان هذا الشاب فقير ويحتاج إلى المال، فيجوز إعطاء ومساعدة هذا الشاب وإعطائه المال، لأن المسجد فيه الكثير ممن يتبرعون له ، أما إطعام الجائع خير من ألف جامع.

هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.

حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا الزكاة الصدقة

