أحد المسئولين عن تصميم جناح توت عنخ آمون: عرض المجموعة الكاملة لأول مرة

أكد المرمم الأثري وليد مصطفى، أحد المسئولين عن تنفيذ وتصميم جناح توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، أن الجناح يُعد تجربة فريدة من نوعها، إذ يُعرض فيه المجموعة الكاملة للملك الشاب لأول مرة في قاعة واحدة، تضم ما يزيد على 5300 قطعة أثرية نادرة.

وأوضح مصطفى، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن تصميم القاعة جاء بأسلوب متسلسل يحكي قصة الملك منذ اكتشاف مقبرته وحتى تفاصيل حياته اليومية، بما في ذلك الأدوات والألعاب والمشروبات التي كان يستخدمها، ما يجعل الزائر يعيش تجربة تاريخية متكاملة.

وقال إن التصميم الداخلي للجناح يعتمد على فكرة “الصندوق المظلم”، حيث تركز الإضاءة فقط على القطع الأثرية الذهبية لإبراز جمالها وروعتها، ما يمنح الزائر إحساسًا بالعزلة وكأنه داخل مقبرة حقيقية للملك توت عنخ آمون.

وأضاف أن هذه التقنية تخلق جوًا مهيبًا يحاكي أجواء وادي الملوك، وتُبرز عبقرية المصري القديم في صناعة القطع الدقيقة والزخارف المتقنة.