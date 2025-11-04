قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تهنئ محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ69

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تتقدم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بخالص التهاني إلى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، وإلى جميع أبناء المحافظة الكرام، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ69 الذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى معركة البرلس البحرية عام 1956، حين تصدى أبناء المحافظة ببسالة للقوات المعتدية، في ملحمة وطنية ستظل خالدة في سجل التاريخ المصري كرمز للفداء والعزة الوطنية.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية تواصل محافظة كفر الشيخ تنفيذ خطط تنموية طموحة في مختلف القطاعات، تشمل:
_رفع كفاءة وتطوير الطرق والكباري لتحسين حركة المرور ودعم الربط بين المراكز والمدن.
_ تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي غيّرت وجه الريف الكفراوي ورفعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
_ تطوير الأسواق والمجازر ورفع كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات.
_دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الزراعي والسمكي بما يعزز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية استمرار دعمها الكامل لمحافظة كفر الشيخ في استكمال مسيرة التنمية والبناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

 

التنمية المحلية منال عوض محافظة كفر الشيخ العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس

كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ69 تخليدا لذكرى معركة البرلس

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: 80% من المشاركين في العمل الإنساني سيدات

سفير ألمانيا بالقاهرة

سفير ألمانيا: نقدر الجهود المصرية المكثفة لضمان استمرار عبور المساعدات لغزة

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد