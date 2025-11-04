الحد من الولادات القيصرية.. أول مؤتمر علمي لقسم النساء والتوليد بمستشفى الغردقة

في خطوة نوعية تعكس حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر على دعم التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية، شهدت مستشفى الغردقة العام انعقاد المؤتمر العلمي الأول لقسم النساء والتوليد تحت عنوان “الحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا” ، بمشاركة واسعة من أطباء واستشاري النساء والتوليد من مختلف مدن المحافظة.

جاء المؤتمر برعاية كل من الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الأستاذ الدكتور أحمد عبد المالك نقيب أطباء البحر الأحمر، الأستاذ الدكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام، وبحضور الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد النجار مدير إدارة العلاج الحر وأمين عام نقابة الأطباء بالبحر الأحمر.

وترأست المؤتمر الأستاذة الدكتورة أسماء يوسف – استشاري النساء والتوليد ورئيس القسم بمستشفى الغردقة العام، حيث ناقش المشاركون أحدث السبل العلمية والممارسات الطبية الرامية إلى تقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، وتعزيز ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر، لما لذلك من دور مباشر في رفع كفاءة الأطباء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، عبّرت إدارة المستشفى وقسم النساء والتوليد عن تقديرها العميق لجميع المشاركين، مؤكدين أن مثل هذه المؤتمرات تسهم في تبادل الخبرات وترسيخ النهج العلمي السليم في الممارسة الطبية بمحافظة البحر الأحمر.