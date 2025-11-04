محافظ المنوفية: 34 مليون جنيه لتطوير مدرسة الشهيد محمد كامل بقويسنا

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بقويسنا بمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، رافقه هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية .

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الشهيد محمد كامل عبدالعزيز للتعليم الأساسي بقويسنا البلد باستثمارات تزيد عن 34 مليون جنيه، حيث يتم إنشاء جناح جديد بالمدرسة بقوة 33 فصل ليصبح إجمالي الفصول 65 فصلاَ ، وجارى الانتهاء من الهيكل الخرساني وعقب الانتهاء من الجناح الجديد سيتم البدء في صيانة الجناح القديم ، وشدد المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المحافظة تتبني خطة طموحة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه ،أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة ،مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدار س الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة ا لأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب .