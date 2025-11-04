كاراجر: ليفربول روحي للأبد .. وخيبة أملي الكبرى في رحيل أرنولد

عبّر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر عن مشاعره تجاه ناديه الأم ومسيرته الطويلة التي امتدت لسبعة عشر عامًا داخل جدران "الريدز"، مؤكدًا أن اللعب لنادٍ واحد طوال حياته كان أعظم إنجاز في مسيرته، في الوقت الذي أبدى فيه حزنه العميق لرحيل الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد عن الفريق.

كاراجر، الذي وُلد في بوتل بإنجلترا عام 1978، يُعد من أبرز المدافعين في تاريخ النادي، إذ خاض 737 مباراة بقميص ليفربول، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تمثيلًا للنادي بعد إيان كالاجان، متقدمًا على أسماء أسطورية مثل ستيفن جيرارد، وراي كليمينس، وإيان راش، وآلان هانسن.

وقال كاراجر: "أن أكون لاعبًا لنادٍ واحد هو أعظم نجاح في مسيرتي. لم أرتدِ قميصًا غير ليفربول، كنت مشجعًا على أرض الملعب".

مسيرة كاراجر كانت حافلة بالألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2005 في "معجزة إسطنبول"، وكأس الاتحاد الأوروبي في 2001، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي في مناسبتين.

كما خاض 150 مباراة أوروبية، ليصبح اللاعب الإنجليزي الأكثر مشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومثّل منتخب إنجلترا في 38 مباراة دولية، شارك خلالها في كأس العالم 2006 و2010، وبطولة يورو 2004.

وفي حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية، قال كاراجر إنه يعتز بفوزه بجائزة "One Club Man" من نادي أتلتيك بيلباو، مضيفًا: "كان شرفًا كبيرًا أن أحصل على هذه الجائزة. فلسفة بيلباو القائمة على الاعتماد على اللاعبين المحليين تجعلهم ناديًا فريدًا في العالم".

كما تطرق إلى فوزه التاريخي بدوري الأبطال قائلاً: "ما حدث في إسطنبول سيظل أعظم لحظة في مسيرتي. لن أنسى مدرب الحراس الإسباني أوتشوتورينا، فقد كان له دور كبير في تلك الليلة الخالدة".

وفي تحليله للفارق بين الدوري الإنجليزي والليجا، أكد كاراجر أن "المال والقوة التسويقية يجعلان من البريميرليج الأقوى في العالم"، مشيرًا إلى أن النتائج الأوروبية تعزز هذا التفوق.

أما عن الفرنسي كيليان مبابي، فابتسم قائلاً: "يا له من نجم عالمي.. أنا سعيد لأنني لست مضطرًا لمواجهته!"، بينما أبدى خيبة أمله من رحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن الفريق، مؤكدًا أنه كان يأمل أن يُنهي اللاعب مسيرته في النادي الذي تربى فيه.

وفي حديثه عن الجيل الجديد من النجوم، قال: "جود بيلينجهام هو الأكثر موهبة بين اللاعبين الإنجليز حاليًا، لكن النجاح لا يعتمد على الفردية فقط، بل على روح الجماعة".

وأشار كاراجر إلى أن ليفربول بات يتعامل في سوق الانتقالات بطريقة تشبه "جالاكتيكوس" ريال مدريد في عهد فلورنتينو بيريز، مضيفًا: "النادي أصبح ينافس الكبار في الإنفاق والطموح".

كما أشاد بزميله السابق مايكل أوين قائلاً: "أداء أوين في ريال مدريد كان رائعًا مقارنة بعدد المباريات التي لعبها"، بينما رشّح باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم قائلاً: "أعتقد أن باريس هو المرشح الأبرز للتتويج".

واختتم حديثه برسالة مؤثرة قال فيها: "لن أراهن أبدًا ضد ليفربول على ملعبه في دوري الأبطال.. هذا النادي جزء من روحي، وسيبقى كذلك إلى الأبد".