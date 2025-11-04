قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاراجر: ليفربول روحي للأبد .. وخيبة أملي الكبرى في رحيل أرنولد

كاراجر
كاراجر
إسلام مقلد

عبّر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر عن مشاعره تجاه ناديه الأم ومسيرته الطويلة التي امتدت لسبعة عشر عامًا داخل جدران "الريدز"، مؤكدًا أن اللعب لنادٍ واحد طوال حياته كان أعظم إنجاز في مسيرته، في الوقت الذي أبدى فيه حزنه العميق لرحيل الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد عن الفريق.

كاراجر، الذي وُلد في بوتل بإنجلترا عام 1978، يُعد من أبرز المدافعين في تاريخ النادي، إذ خاض 737 مباراة بقميص ليفربول، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تمثيلًا للنادي بعد إيان كالاجان، متقدمًا على أسماء أسطورية مثل ستيفن جيرارد، وراي كليمينس، وإيان راش، وآلان هانسن. 

وقال كاراجر: "أن أكون لاعبًا لنادٍ واحد هو أعظم نجاح في مسيرتي. لم أرتدِ قميصًا غير ليفربول، كنت مشجعًا على أرض الملعب".

مسيرة كاراجر كانت حافلة بالألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2005 في "معجزة إسطنبول"، وكأس الاتحاد الأوروبي في 2001، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي في مناسبتين. 

كما خاض 150 مباراة أوروبية، ليصبح اللاعب الإنجليزي الأكثر مشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومثّل منتخب إنجلترا في 38 مباراة دولية، شارك خلالها في كأس العالم 2006 و2010، وبطولة يورو 2004.

وفي حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية، قال كاراجر إنه يعتز بفوزه بجائزة "One Club Man" من نادي أتلتيك بيلباو، مضيفًا: "كان شرفًا كبيرًا أن أحصل على هذه الجائزة. فلسفة بيلباو القائمة على الاعتماد على اللاعبين المحليين تجعلهم ناديًا فريدًا في العالم".

كما تطرق إلى فوزه التاريخي بدوري الأبطال قائلاً: "ما حدث في إسطنبول سيظل أعظم لحظة في مسيرتي. لن أنسى مدرب الحراس الإسباني أوتشوتورينا، فقد كان له دور كبير في تلك الليلة الخالدة".

وفي تحليله للفارق بين الدوري الإنجليزي والليجا، أكد كاراجر أن "المال والقوة التسويقية يجعلان من البريميرليج الأقوى في العالم"، مشيرًا إلى أن النتائج الأوروبية تعزز هذا التفوق.

أما عن الفرنسي كيليان مبابي، فابتسم قائلاً: "يا له من نجم عالمي.. أنا سعيد لأنني لست مضطرًا لمواجهته!"، بينما أبدى خيبة أمله من رحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن الفريق، مؤكدًا أنه كان يأمل أن يُنهي اللاعب مسيرته في النادي الذي تربى فيه.

وفي حديثه عن الجيل الجديد من النجوم، قال: "جود بيلينجهام هو الأكثر موهبة بين اللاعبين الإنجليز حاليًا، لكن النجاح لا يعتمد على الفردية فقط، بل على روح الجماعة".

وأشار كاراجر إلى أن ليفربول بات يتعامل في سوق الانتقالات بطريقة تشبه "جالاكتيكوس" ريال مدريد في عهد فلورنتينو بيريز، مضيفًا: "النادي أصبح ينافس الكبار في الإنفاق والطموح".

كما أشاد بزميله السابق مايكل أوين قائلاً: "أداء أوين في ريال مدريد كان رائعًا مقارنة بعدد المباريات التي لعبها"، بينما رشّح باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم قائلاً: "أعتقد أن باريس هو المرشح الأبرز للتتويج".

واختتم حديثه برسالة مؤثرة قال فيها: "لن أراهن أبدًا ضد ليفربول على ملعبه في دوري الأبطال.. هذا النادي جزء من روحي، وسيبقى كذلك إلى الأبد".

جيمي كاراجر كاراجر ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

عمر فرج

عمر فرج يعود للظهور في الزمالك.. خطوة لتسويقه أم تمهيد للبقاء؟

الزمالك

خالد الغندور: بدء العمل في تغيير أرضيات ملاعب الناشئين بالزمالك

مباريات

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد