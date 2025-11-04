قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
محافظات

شباب كفر الشيخ تشارك الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.. صور

محمود زيدان

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومرور 69 عام على معركة البرلس البحرية المجيدة

 وشهدت مدينة البرلس صباح اليوم الثلاثاء، استقبالًا جماهيريًا حافلًا للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، في مستهل فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ69 للمعركة البحرية المجيدة،  الحدث التاريخي الذي شكل صفحة مشرقة في ذاكرة الوطن.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذي.

شهد الاحتفال حضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، موضحًا مشاركة 300 عضو من أعضاء الجوالة والجوالات بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حاملين أعلام مصر ولافتات الترحيب بمحافظ كفرالشيخ.

كما شارك 50 عضوًا من اتحاد شباب يدير شباب  YLY  لمحافظة كفر الشيخ فى تنظيم الاحتفال واستقبال الوفود المشاركة، فضلاً  عن مرافقة موكب اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ مجموعة من الأبطال الرياضين على الدراجات.

جاء هذا بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، مديرى الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية.

