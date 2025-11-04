شباب كفر الشيخ تشارك الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.. صور

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومرور 69 عام على معركة البرلس البحرية المجيدة

وشهدت مدينة البرلس صباح اليوم الثلاثاء، استقبالًا جماهيريًا حافلًا للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، في مستهل فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ69 للمعركة البحرية المجيدة، الحدث التاريخي الذي شكل صفحة مشرقة في ذاكرة الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذي.

شهد الاحتفال حضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، موضحًا مشاركة 300 عضو من أعضاء الجوالة والجوالات بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حاملين أعلام مصر ولافتات الترحيب بمحافظ كفرالشيخ.

كما شارك 50 عضوًا من اتحاد شباب يدير شباب YLY لمحافظة كفر الشيخ فى تنظيم الاحتفال واستقبال الوفود المشاركة، فضلاً عن مرافقة موكب اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ مجموعة من الأبطال الرياضين على الدراجات.

جاء هذا بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، مديرى الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية.