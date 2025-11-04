افتتاح الدورة الحادية عشرة من معرض جلفود للتصنيع 2025

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض جلفود للتصنيع، والذي يُقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية ومدخلات الإنتاج.



يُشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنظيم جناح مصري متميز يضم 20 شركة مصرية من أبرز الشركات العاملة في مجال مدخلات الإنتاج وإضافات الأغذية، وذلك في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية بالأسواق الدولية وتعزيز تنافسيتها.



وقد قامت السيدة الوزير المفوض التجاري منال عبد التواب – رئيس المكتب التجاري في دبي، و حسين عبد المنعم – نائب القنصل التجاري المصري بدبي، عبدالرحمن رمزى - مسئول العلاقات العامة والتجارية بالمكتب التجارى فى دبى بزيارة الجناح المصري والشركات العارضة، بمرافقة هبة سهيل – مدير إدارة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية.



وأشادت منال عبد التواب خلال جولتها بجودة المنتجات المصرية وتنوعها، مؤكدة على أهمية المشاركة المصرية بهذا المعرض العالمي، ومعبّرة عن فخرها برؤية الشركات المصرية تنافس بقوة كبرى الشركات الدولية. كما أثنت على تميز ديكور الجناح المصري ووصفته بأنه من أجمل الأجنحة المشاركة هذا العام.



ويقوم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري في دبي بالترويج للشركات المصرية المشاركة، ودعوة كبار المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية لزيارة الجناح المصري وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية.