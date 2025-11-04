بعد السيطرة على الحريق .. بدء أعمال ترميم مول العبور في القليوبية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة العبور فى أعمال ترميم محيط مول بحي الكرامة، وذلك عقب ساعات قليلة من كارثة الحريق الهائل الذي اندلع فجرًا والتهم أجزاء واسعة من المول التجاري الأشهر بالمنطقة.



وباشرت الشركة المنفذة أعمال الترميم بشكل عاجل، إذ انتشرت فرق الهندسة والفنيين في موقع الحريق وبدأت في إزالة آثار الدمار ووضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المول وعودة الحركة التجارية في أقرب وقت ممكن، وسط حالة من المتابعة المستمرة والعمل على مدار الساعة لإرجاع الأمور إلى طبيعتها.



زكشفت المعاينة الأولية لنشوب حريق مول العبور بأن ماس كهربائي بإحدى المحلات وراء اشتعال النيران في كل أرجاء المكان.



وانتقل منذ قليل فريق من النيابة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، لمعاينة حريق هائل نشب داخل مول شهير لحي الكرامة بمدينة العبور.



وترجع تفاصيل الحادث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية.



وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وتم التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء مع النيران.



ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاروة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.