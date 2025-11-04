قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد السيطرة على الحريق .. بدء أعمال ترميم مول العبور في القليوبية

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة العبور فى أعمال ترميم محيط مول بحي الكرامة، وذلك عقب ساعات قليلة من كارثة الحريق الهائل الذي اندلع فجرًا والتهم أجزاء واسعة من المول التجاري الأشهر بالمنطقة. 
 

وباشرت الشركة المنفذة أعمال الترميم بشكل عاجل، إذ انتشرت فرق الهندسة والفنيين في موقع الحريق وبدأت في إزالة آثار الدمار ووضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المول وعودة الحركة التجارية في أقرب وقت ممكن، وسط حالة من المتابعة المستمرة والعمل على مدار الساعة لإرجاع الأمور إلى طبيعتها.


زكشفت المعاينة الأولية لنشوب حريق مول العبور بأن ماس كهربائي بإحدى المحلات وراء اشتعال النيران في كل أرجاء المكان.


وانتقل منذ قليل فريق من النيابة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، لمعاينة حريق هائل نشب داخل مول شهير لحي الكرامة بمدينة العبور.


وترجع تفاصيل الحادث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية.


وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وتم التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء مع النيران.


ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاروة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

