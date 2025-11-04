البابا تواضروس في عظته: الأمانة في الفكر والكلام والسلوك طريق الحياة الروحية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في مناسبة الذكرى الثالثة عشرة لظهور القرعة الهيكلية واختيار قداسته بابا للإسكندرية وبطريركًا للكرازة المرقسية الـ١١٨.

تضمن القداس صلوات منح سر الكهنوت لتسعة من الشمامسة، سبعة منهم للخدمة في كنائس الإسكندرية واثنان للخدمة بكندا، كما تمت سيامة ثلاثة من كهنة الإسكندرية قمامصة.

الأمانة أساس الخدمة

وفي عظته، تأمل قداسة البابا في مثل وكيل الظلم من إنجيل القداس، مشيرًا إلى أن الأمانة هي أساس الخدمة والحياة الروحية، موضحًا أن الأمانة تشمل الفكر والكلام والسلوك،

ففي الأفكار، يجب أن يكون الفكر نقيًّا من خلال كلمة الله، وفي الكلام أن ينطق الإنسان بما يبني ويفرح، أما في السلوك فتظهر الأمانة في معاملة الآخرين وفي خدمة الكنيسة.

وأكد قداسته أن الكاهن مدعو ليكون أمينًا في كل ما أؤتمن عليه، لأن "الأمين في القليل أمين أيضًا في الكثير".

وشارك في الصلوات أسقفا العموم بالإسكندرية نيافة الأنبا باڤلي أسقف قطاع المنتزه، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجمع كهنة الإسكندرية.