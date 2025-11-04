محافظ الوادى الجديد يتفقد المرحلة الثانية من رصف حى البرى بمدينة الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بحي البري بمدينة الخارجة، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال جولته على معدلات التنفيذ الميدانية، حيث يجري رصف وتركيب الإنترلوك بإجمالي مساحة ٣٥ ألف متر مسطح تشمل عددًا من الشوارع الداخلية بالحي، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها على مساحة مماثلة بلغت ٣٥ ألف متر مسطح، موجهًا بسرعة استكمال الشوارع المتبقية مع مراعاة تيسير حركة المشاة وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، فضلًا عن استكمال الأعمال بشوارع البلد القديمة وحى السبط البحرى.