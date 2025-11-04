فلسطين 36.. تفاصيل 4 أفلام عربية تعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بمواضيع المنفى والعزلة والحرب والاستعمار والانتقام، تشارك أربعة أفلام مميزة في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يُقام من 4 إلى 13 ديسمبر في جدة.





تضم قائمة الأفلام المشاركة فيلم يونان لأمير فخر الدين الذي ينافس في المسابقة الرسمية، وممثل فلسطين في الأوسكار فلسطين 36 لآن ماري جاسر في قسم روائع عربية، وكلاهما يشهد عرضه الأول في العالم العربي، إلى جانب ممثل تونس بالأوسكار فيلم صوت هند رجب لكوثر بن هنية بقسم عروض خاصة، وفيلم المستعمرة لمحمد رشاد بقسم اختيارات عالمية.صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.

شارك الفيلم أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة. وتدور قصته في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.فيلم فلسطين 36 من تأليف وإخراج آن ماري جاسر ممثل فلسطين في جوائز الأوسكار والذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، يضم طاقم عمل دولي يضم العديد من الأسماء الكبيرة ومنهم الممثل البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار جيرمي آيرونز وهيام عباس وكامل الباشا وصالح بكري وياسمين المصري وجلال الطويل وبيلي هاول وظافر العابدين ووليام كانينغهام وروبرت أرامايو، مع الوجوه الجديدة ورد حلو، وورد عيلبوني، ويافا بكري، وكريم داوود عناية، وتصوير هيلين لوفارت ومونتاج تانيا ريدين.

الفيلم إنتاج دولي مشترك بين فلسطين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن، وتدور أحداثه في فلسطين عام 1936، بين منزله الريفي ومدينة القدس المتأججة، يتنقل يوسف توقًا إلى مستقبل يتجاوز الاضطرابات المتزايدة في فلسطين جراء الثورة على الحكم البريطاني.



يونان من تأليف وإخراج ومونتاج أمير فخر الدين، شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي وشارك بعدها في أكثر من 10 مهرجانات دولية، وهو من بطولة جورج خباز وهانا شيغولا وعلي سليمان وسيبل كيكيلي ونضال الأشقر، وتوم بلاشيا.

تدور قصته على جزيرة نائية، بعد أعوامٍ طويلةٍ في المنفى، يعيش منير (جورج خباز) على حكايةٍ غامضةٍ تردّدها أمّه المريضة بالزهايمر، فيسافر إلى جزيرةٍ بعيدةٍ في بحر الشمال لينهي حياته، لكن فيضانًا نادرًا يفاجئه ويغيّر ما ظنّه نهاية.



المستعمرة للمخرج محمد رشاد شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات منها مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا. من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم.

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.