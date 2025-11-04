قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
فن وثقافة

إيهاب توفيق: صوت ذكرى لن يتكرر.. وده سر نجاح توليت

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
قسم الفن

كشف الفنان إيهاب توفيق  كواليس أعماله الفنية ومشواره خلال استضافته في راديو إنرجي 92.1 مع سلمي قاسم، في حلقة خاصة بعد اختياره نجم شهر أكتوبر.

وقال إيهاب توفيق في البداية إنه سعيد بتجربة الأغنية التي قدمها في مسلسل "عايشة الدور"، مع الفنانة دنيا سمير غانم وتم عرضه في موسم رمضان 2025.

وبسؤاله عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الموسيقي، قال: " حلو إننا نجرب الذكاء الاصطناعي ولكن بالشكل السليم والمناسب"، وتفاجىء على الهواء مباشرة بعد عرض مجموعة من أغانيه التي تم تغيير الصوت بها بتنقية الـai.

ونفى علاقته بأحد منتجات الأدوية الخاصة لعلاج مرضى السكر التى قام بغناء أغنية الدعاية الإعلانية المستخدمة للترويج له عبر مختلف شاشات التليفزيون.

وقال إنه سعيد بالتجربة التي قدمها مع مطرب المهرجانات إسلام شندي، كاشفاً عن تعاون جديد بينهم في الفترة القادمة من خلال أغنية من كلمات وألحان شندي بشكل مختلف عن ما يقدمه.

وعن التجربة الغنائية التي يقدمها "توليت"، قال الفنان إيهاب توفيق: "القناع كان السبب وراء الانتشار الكبير فالجمهور دائماً ينجذب لكل ماهو غريب".


وأشاد من جانبه، بتجربة عدد من المطربين في مجال التمثيل منهم مصطفى قمر، تامر حسني، حماده هلال، وقال: "هذه الأغاني ساعدت بشكل كبير في انتشار العديد من النجوم".

وعن الديو الغنائي الذي قدمه مع المطربة الراحلة ذكرى، قال: "احساسها كان مختلف  و من الأصوات المميزة التي لن تتكرر ".

إيهاب توفيق ذكرى توليت

