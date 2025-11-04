جوتيريش: تقارير مروعة عن إعدامات جماعية علي يد الدعم السريع في الفاشر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تقارير مروعة تفيد بوقوع عمليات إعدام واسعة النطاق في مدينة الفاشر، شمال دارفور، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال جوتيريش مساء اليوم الثلاثاء، إن ما ورد من معلومات حول قتل المدنيين ونهب الممتلكات وارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي “يثير صدمة بالغة ويدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع في السودان”.

ودعا الأمين العام إلى تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة، مؤكداً أن مرتكبي الانتهاكات لن يفلتوا من المساءلة، مطالباً جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة تلقت إفادات تفيد بوجود مقابر جماعية في محيط المدينة، وعمليات نزوح كثيف للسكان باتجاه المناطق الحدودية، محذراً من أن استمرار العنف سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه ولايات دارفور انهياراً شبه كامل للخدمات الصحية والغذائية، وسط عجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى المتضررين بسبب الحصار وانعدام الأمن.