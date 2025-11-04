قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوتيريش: تقارير مروعة عن إعدامات جماعية علي يد الدعم السريع في الفاشر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تقارير مروعة تفيد بوقوع عمليات إعدام واسعة النطاق في مدينة الفاشر، شمال دارفور، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال جوتيريش مساء اليوم الثلاثاء، إن ما ورد من معلومات حول قتل المدنيين ونهب الممتلكات وارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي “يثير صدمة بالغة ويدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع في السودان”.

ودعا الأمين العام إلى تحقيق دولي عاجل في الجرائم المرتكبة، مؤكداً أن مرتكبي الانتهاكات لن يفلتوا من المساءلة، مطالباً جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة تلقت إفادات تفيد بوجود مقابر جماعية في محيط المدينة، وعمليات نزوح كثيف للسكان باتجاه المناطق الحدودية، محذراً من أن استمرار العنف سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه ولايات دارفور انهياراً شبه كامل للخدمات الصحية والغذائية، وسط عجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى المتضررين بسبب الحصار وانعدام الأمن.

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

