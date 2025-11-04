رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب تمكين مؤسسات الدولة للعمل على الأرض في غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية موحدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “يجب تمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية للعمل على الأرض في قطاع غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني:" أي ترتيبات انتقالية في قطاع غزة يجب أن تتوافق مع إعلان نيويورك".

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف الصيهوني بتسلئيل سموتريتش، عن التحركات الأولي للموازنة لعام 2026.

أكد سموتريتش عجزًا مستهدفًا بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وداعيًا إلى إدارة أكثر كفاءة للإنفاق بعد عامين من تصاعد كلفة الحرب.

وقال سموتريتش، إن الحرب المستمرة منذ عامين كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 250 مليار شيكل (77 مليار دولار)، من بينها 180 مليار شيكل (55 مليار دولار) تم إنفاقها مباشرة على مجالي الدفاع والأمن.