السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هاتف Moto G Play 2026 يصل بقوة الأداء وسعر اقتصادي ليدعم احتياجات الجميع

Moto G Play 2026
Moto G Play 2026
احمد الشريف

أطلقت موتورولا جهاز Moto G Play 2026 ليعزز سلسلة هواتفها الاقتصادية بإضافة دعم 5G وبطارية ضخمة سعة 5200 مللي أمبير، مع نظام Android 16.

 يحمل الهاتف شاشة 6.7 بوصة من نوع LCD بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ملائمة للاستخدام اليومي والبث والتصفح.

تصميم أنيق بخامة الجلد الأنيقة وحماية محسنة

رغم سعره المنخفض يأتي الجهاز بلون واحد "Pantone Tapestry" الأزرق العميق بملمس يشبه الجلد الراقي، ويعتمد على حماية Gorilla Glass 3 ومقاومة IP52 ضد الغبار ورذاذ الماء. ويمنح التصميم شعورًا بالتميّز مقارنةً بأجهزة الفئة الاقتصادية الأخرى.

كاميرا عملية مع ميزات الذكاء الاصطناعي

يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 32 ميجابيكسل وأمامية 8 ميجابيكسل، مع تقنيات ذكاء اصطناعي مثل وضع التصوير الليلي، اكتشاف الابتسامة، والوضع البورتريه، بالإضافة لتقنية Quad Pixel لتركيز أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ويدعم تقنيات 5G لتحسين سرعة الإنترنت. 

يوفر 4 جيجابايت رام قابلة للزيادة حتى 12 جيجابايت عبر ميزة RAM Boost، مع ذاكرة داخلية 64 جيجابايت وتوسعة بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت، لتغطية احتياجات الاستخدام اليومي دون عناء.

تمنح البطارية سعة استخدام تصل ليومين متواصل، مع دعم الشحن السريع حتى 30 وات وشحن TurboPower 18 وات، ما يتيح استخدام أطول بأقل انتظار.

يأتي الهاتف بواجهة Hello UX الجديدة مع تطبيقات مثل Moto Secure وFamily Space، وإيماءات اختصار تقليدية من موتورولا لإضفاء مزيد من السهولة على تجربة الاستخدام، وميزات أمان متقدمة.

توافر وسعر في متناول الجميع

الهاتف سيُباع بسعر 170 دولارًا ابتداءً من 13 نوفمبر عبر مواقع مثل موتورولا وأمازون وBest Buy، مع توفره لاحقًا لدى شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى.
ويُعد منافسًا قويًا لهواتف مثل Galaxy A16 5G، ويوفر قيمة كبيرة مقابل المال للمستخدم العادي الذي يبحث عن جهاز قوي وسهل بسعر اقتصادي.

Moto G Play 2026 نظام Android 16 Android

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

شوبير

شوبير: مهازل تحكيمية في الدورى المصرى

أحمد شوبير

رسالة غاضبة من شوبير بسبب مباراة المقاولون وسموحة

شعار الزمالك

مدربان برتغاليان ينضمان لجهاز الزمالك قبل السوبر

بالصور

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

