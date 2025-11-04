هاتف Moto G Play 2026 يصل بقوة الأداء وسعر اقتصادي ليدعم احتياجات الجميع

أطلقت موتورولا جهاز Moto G Play 2026 ليعزز سلسلة هواتفها الاقتصادية بإضافة دعم 5G وبطارية ضخمة سعة 5200 مللي أمبير، مع نظام Android 16.

يحمل الهاتف شاشة 6.7 بوصة من نوع LCD بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ملائمة للاستخدام اليومي والبث والتصفح.

تصميم أنيق بخامة الجلد الأنيقة وحماية محسنة

رغم سعره المنخفض يأتي الجهاز بلون واحد "Pantone Tapestry" الأزرق العميق بملمس يشبه الجلد الراقي، ويعتمد على حماية Gorilla Glass 3 ومقاومة IP52 ضد الغبار ورذاذ الماء. ويمنح التصميم شعورًا بالتميّز مقارنةً بأجهزة الفئة الاقتصادية الأخرى.

كاميرا عملية مع ميزات الذكاء الاصطناعي

يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 32 ميجابيكسل وأمامية 8 ميجابيكسل، مع تقنيات ذكاء اصطناعي مثل وضع التصوير الليلي، اكتشاف الابتسامة، والوضع البورتريه، بالإضافة لتقنية Quad Pixel لتركيز أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ويدعم تقنيات 5G لتحسين سرعة الإنترنت.

يوفر 4 جيجابايت رام قابلة للزيادة حتى 12 جيجابايت عبر ميزة RAM Boost، مع ذاكرة داخلية 64 جيجابايت وتوسعة بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت، لتغطية احتياجات الاستخدام اليومي دون عناء.

تمنح البطارية سعة استخدام تصل ليومين متواصل، مع دعم الشحن السريع حتى 30 وات وشحن TurboPower 18 وات، ما يتيح استخدام أطول بأقل انتظار.

يأتي الهاتف بواجهة Hello UX الجديدة مع تطبيقات مثل Moto Secure وFamily Space، وإيماءات اختصار تقليدية من موتورولا لإضفاء مزيد من السهولة على تجربة الاستخدام، وميزات أمان متقدمة.

توافر وسعر في متناول الجميع

الهاتف سيُباع بسعر 170 دولارًا ابتداءً من 13 نوفمبر عبر مواقع مثل موتورولا وأمازون وBest Buy، مع توفره لاحقًا لدى شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى.

ويُعد منافسًا قويًا لهواتف مثل Galaxy A16 5G، ويوفر قيمة كبيرة مقابل المال للمستخدم العادي الذي يبحث عن جهاز قوي وسهل بسعر اقتصادي.