رئيسة الوزراء الكونغولية تدعو إلى إحلال السلام في شرق البلاد

استعرضت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا تولوكا، اليوم /الثلاثاء/ القضايا الرئيسية التي تتعلق بالأمن في شرق البلاد وإدارة الموارد المعدنية، وتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "التعدين والسلام والطاقة" تم تخصيصها لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، حسبما أشار بيان رئاسة الوزراء الكونغولية.

وردا على سؤال حول تجدد أعمال العنف وسيطرة متمردي حركة 23 مارس من جديد على جوما وبوكافو، أشارت رئيسة الوزراء بأصابع الاتهام إلى رواندا، مؤكدة أن السلام لا يزال على رأس أولويات حكومتها.

وقالت "من المهم أن نفهم أن هذه الحرب في شرق البلاد مستمرة منذ ثلاثة عقود و قد تم اليوم تحديد المعتدي بوضوح ألا وهو الجماعات المسلحة التي تتلقى تمويلا من رواندا و لكن ما يهمنا أكثر هو السلام، لأن هذا الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 6 إلى 7 ملايين شخصا، ونحن مع السلام ولم نعد نريد أن نعاني من الحرب".

فيما يتعلق بمسألة الموارد الطبيعية، دعت جوديث سومينوا تولوكا إلى اتباع نهج يركز على المعالجة المحلية وخلق فرص عمل لفئة كبيرة من الشباب النشطين، موضحة " تشكل معادننا محركا للتنمية ويتعين علينا استخدامها في سلسلة إمداد شفافة وعادلة ومستدامة بهدف التحويل المحلي، مما سيسمح بتأهيل الشباب وخلق فرص عمل" لافتة إلى أن مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تستغل إلا بنسبة 20% فقط، لذا يوجد مجال واسع لشركاء جدد.

يذكر أن هذه القمة التي تنظمها شبكة CNN الدولية، تجمع قادة ومبتكرين وصناع قرار من جميع أنحاء العالم في هذه النسخة الأولى المخصصة للقارة الإفريقية، تركز المناقشات على التأثير الاستراتيجي لمواردها، وتركيبتها السكانية، ودورها المتنامي في الديناميكيات العالمية.