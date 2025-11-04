تقرير: أكثر من نصف مليار طفل يعيشون في مناطق النزاع

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "سيف ذا تشيلدرن" العالمية غير الربحية أن نحو 520 مليون طفل حول العالم عاشوا في مناطق نزاع خلال عام 2024، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 2005، مما يعني أن واحدا من كل خمسة أطفال في العالم يعيش اليوم وسط نزاع مسلح.



ووفقا للتقرير الذي نُشر اليوم /الثلاثاء/ ارتفع عدد الأطفال المقيمين في مناطق النزاع بنحو 47 مليون طفل مقارنة بعام 2023، ليتجاوز للمرة الأولى حاجز نصف مليار طفل.



وتُعد منطقة ما "منطقة نزاع" إذا كان السكان يعيشون ضمن مسافة 50 كيلومترا من اشتباك مسلح واحد على الأقل داخل البلد نفسه، أو في نطاق صراع أوسع تسبب بمقتل ما لا يقل عن 25 شخصا خلال عام واحد.



وبحسب هذا التعريف، وجد التقرير أن 11% من مساحة اليابسة على الأرض تُعتبر مناطق نزاع، وهي النسبة الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات، بزيادة تقارب ثلث المساحة مقارنة بعام 2023.



كما أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة تحققت من وقوع أكثر من 41,700 انتهاك جسيم بحق الأطفال خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 30% عن العام السابق، موضحا أن أكثر من نصف هذه الانتهاكات حدث في أربع مناطق.

