توك شو

مسلم عن أزمته: الشرطة لم تستدعني .. ومصطفى كامل دعمني قانونيا

المطرب الشعبي مسلم
محمود محسن

أكد المطرب الشعبي مسلم أن زيارته لنقابة الموسيقيين كانت بهدف إنهاء مشكلات تتعلق بعقود عمله مع الشركة التي كان يعمل معها.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، أنه كان متحمسًا للعودة للعمل واستئناف نشاطه الفني. 
وتابع، أن الجميع كان على علم بموقفه، وأنه كان يهدف إلى حل الأمور بشكل طبيعي والبدء في التحضير للحفلات القادمة.


وأشار مسلم إلى أن بعض الصحفيين كانوا يتابعونه وأبلغوه بوجود حضور مكثف من الإعلام والجهات الرسمية، مما أربكه قليلًا أثناء توجهه للنقابة، لكنه شدد على أنه لم يكن هناك أي تدخل مباشر من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأنه لم يحدث أي استدعاء من الشرطة له شخصيًا. 


وأوضح أن فرقة العمل الخاصة به قد توجهت للنقابة، وتم احتجاز بعض أفرادها لفترة قصيرة، لكنهم عادوا لاحقًا دون تعرضهم لأي مشاكل قانونية.


وأكد مسلم أن رغبته الأساسية العودة إلى العمل، وأنه يقدر الدعم الذي قدمه له نقيب الموسيقيين منذ بداية مسيرته الفنية، مضيفًا أن مصطفى كامل كان له دور كبير في مساعدته قانونيًا وإدارياً، وهو ما يعكس اهتمام النقيب بأعضاء النقابة ودعمه للفنانين في مواجهة المشكلات.


وأوضح مسلم أن حديثه جاء لتوضيح الحقيقة، مؤكدًا أنه لا يسعى لأي صراعات أو مشاكل، وكل ما يريده هو استئناف نشاطه الفني بشكل طبيعي.

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

