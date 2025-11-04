قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

من الكويت إلى مصر.. فيرست جروب وأوربن لينز.. رؤية تنموية فريدة.. ومجتمعات عصرية بـ بصمة خاصة

رجل الأعمال إميل عبد الله
رجل الأعمال إميل عبد الله

تواصل  First Group” فيرست جروب"، عبر مسيرة تمتد لأكثر من ثمانية وثلاثين عامًا، تأكيد مكانتها كواحدة من شركات التطوير العقاري والإنشاءات في الخليج العربي، بعد أن تأسست بدولة الكويت عام 1987 بقيادة رجل الأعمال إميل عبد الله، الذي أطلق رؤية تنموية متكاملة لإعادة إعمار البنية العمرانية في مرحلة ما بعد الحرب، واضعًا أسسًا راسخة للجودة والالتزام والتميز في قطاع التطوير العقاري.

اعتمدت First Group ، منذ انطلاقتها، نموذج تشغيل متكامل ذاتي يشمل جميع مراحل التطوير العقاري من التصميم والإنشاء إلى الإدارة الفنية، ما مكَّنها من السيطرة الكاملة على معايير الجودة ومواعيد التسليم، لتصبح أحد أكثر الأسماء موثوقية في الكويت والمنطقة.

ونفَّذت الشركة، خلال مسيرتها، أكثر من 100 مشروع ضخم، 20 برج بارتفاعات شاهقة تجاوزت 44 طابقًا  فضلًا عن 4 مدن متكاملة. وتحمل الشركة تصنيف فئة أولى في المقاولات بالكويت، وتُعد ضمن أكبر ثلاثة مطورين متخصصين في الأبراج التجارية والإدارية في الخليج العربي، وحصلت على ست شهادات ISO دولية؛ تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة والإدارة والسلامة.

مشروعات ترسخ الثقة

نجحت First Group  في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى؛ مثل: 

  •  Levels Tower
  • Hessa Al Mubarak Tower
  • Panasonic Tower
  • Anjazat Tower
  • melaa city
  • مدينة صباح الأحمد
  • الجامعة الأمريكية في الكويت- (AUM)؛ وهي أكبر جامعة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط،

وتتنوع محفظتها بين مشروعات حكومية وطبية وتعليمية وتجارية حساسة؛ ما جعل اسمها مرادفًا للثقة والقوة الإنشائية والدقة الهندسية.

"  Urbnlanes الكويتية الامتداد المصري لخبرة خليجية رائدة

تمثل "أوربن لينز الكويتية " Urbnlanes Developments ، الذراع العقارية لمجموعة Emeel Abdalla Investments  في جمهورية مصر العربية، وهي كيان عقاري كويتي برؤية مصرية حديثة، استطاعت منذ دخولها السوق المصرية أن تفرض نفسها بين الكبار في واحدة من أكثر الأسواق تنافسية بفضل استراتيجيتها الفريدة القائمة على البناء قبل البيع، وثقتها الكاملة في جودة منتجها العقاري.

وتمد Urbnlanes"أوربن لينز الكويتية"، قوتها التشغيلية من خبرات First Group، مع تطبيق ذات المعايير الخليجية في البناء والإدارة، وامتلاك محفظة معدات متكاملة وقدرات توريد ضخمة تحافظ على ثبات الجودة والمتانة في جميع مشروعاتها.

وبلغت القيمة الاستثمارية لأعمال الشركة في مصر أكثر من 50 مليار جنيه، مع سجل تسليم مشروعات قبل المواعيد المخططة، لتصبح أحد أبرز الأسماء في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

بصمة فريدة في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

أطلقت الشركة حتى الآن ستة مشروعات كبرى؛ تمثل علامات فارقة في السوق المصري، تجمع بين التصميم العصري، والجودة التنفيذية، والمواقع الاستراتيجية المتميزة.. وهي:

  1. مشروع NOI أول مجتمع بطابع استوائي في مصر.

يقع المشروع في الـGolden Square بالتجمع الخامس، على مساحة46  فدانًا، ويجسد فلسفة تصميمية مستوحاة من الطبيعة العضوية بفلسفةVoronoi  التي تعبّر عن التناغم والتوازن الطبيعي. وتم تصميم المخطط العام بواسطة Ökoplan، والتصميم والمناظر الطبيعية بإبداع المصمم هاني سعد ، مع إدارة متكاملة من Jadar.

ويشمل المشروع ممرات للمشي والدراجات، وبحيرات طبيعية، وكلوب هاوس فاخر، وملاعب تنس وبادل، ومركزًا صحيًّا متكاملًا، وفندق فاخر بإدارة Story Hospitality التابعة لأبوظبي كابيتال جروب، والتي تعمل على ترسيخ مفهوم "الإجازات الممتدة" في الشقق الفندقية، كما تتماشى مع خطط الحكومة المصرية لمضاعفة السعة الفندقية الحالية البالغة 250,000 غرفة بحلول عام 2028، للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

ويمثل NOI تجربة سكنية راقية تجمع بين الهدوء والطبيعة والترف العصري، ويعد نموذجًا جديدًا للمجتمعات المستدامة في مصر.

2- Midlane.. وجهة الأعمال الحديثة في قلب التجمع الخامس

يقع Midlane  على شارع التسعين الشمالي ومحور محمد نجيب بمساحة 15 ألف متر مربع، وإجمالي بنائي 85  ألف متر مربع، ويضم مساحات تجارية وطبية وإدارية مجهزة بالكامل.

ويقدم المشروع تجربة أعمال متكاملة تجمع بين العمل والترفيه، مع خدمات فندقية وإدارية متطورة، وموقع يربط أهم الوجهات في القاهرة الجديدة، ويعد من أهم وأفضل المولات الإدارية في المنطقة. يتم التسليم على مرحلتَين خلال فترة من سنة إلى أربع سنوات.

3-Levels Business Tower  رمز العاصمة الإدارية الجديد

أحد أضخم الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، يقع في الصف الأول من أبراج الداون تاون بإطلالة مباشرة على النهر الأخضر والمحور الشمالي لمحمد بن زايد. ويمتد البرج على مساحة 15 ألف متر مربع بارتفاع 41 طابقًا، ويضم مناطق تجارية، وإدارية، وفندقية بإدارة Crowne Plaza Hotel.

ويتميز البرج بجسر مشاة يربط النهر الأخضر بمنطقة الأعمال، وهو المشروع الوحيد الذي يمتلك هذه الميزة في الأبراج السياحية؛ ما يجعله مركز جذب استثماري ضخم. وشارك في تصميمه كبرى بيوت الخبرة العالمية  Ökoplan، Mohamed Hafez Consultancy، Jadar، WSA، وe&.

4-Yellow Residence .. أسلوب حياة متوازن في قلب القاهرة الجديدة

يقع المشروع على طريق القاهرة- السويس بمساحة 100,800 م²، بنسبة بناء لا تتجاوز 35%، مع مساحات خضراء ونوافير وحدائق عمودية ويضم المشروع مزيجًا متكاملًا من الشقق السكنية، والشقق الفندقية (Crown Residence)، والمكاتب الإدارية، والعيادات، والمستشفى، والفندق، والمتاجر، والمطاعم وتم بيع جميع الوحدات خلال 24 ساعة فقط. وشارك في التصميم كل من WSA، Hafez Consultants، Ökoplan.

5- Yellow Lane أعمال ومعيشة متكامل

يقع المشروع أيضًا على طريق القاهرة السويس على مساحة24  فدانًا، ويضم16  مبنى إداريًّا، و3 مبانٍ للعيادات، ومستشفى، وفندق وشقق فندقية، إضافة إلى مناطق تجارية للإيجار فقط. وتبلغ الواجهة 700  متر، ونسبة البناء 15%  فقط، بتصميم حديث من Tahseen Amin المعروف بتصميم الهوية البصرية، والموشن جرافيك، واستشارات من Hafez Consultants. ويعد المشروع مركزًا طبيًّا وإداريًّا متكاملًا يقدم تجربة متكاملة من العمل والرفاهية، مع خطة تسليم خلال ثلاث سنوات.

6- Eastlane Mall تجربة تسوق ومعيشة متكاملة

يقع على شارع التسعين الجنوبي في قلب التجمع الخامس، بتصميم عصري يدمج بين التسوق والطعام وأسلوب الحياة الحديث.. تم بيع جميع الوحدات الإدارية خلال 4 ساعات فقط، وتم تسليم المشروع قبل الموعد المحدد؛ ما يعكس التزام الشركة الدائم بالجودة والإنجاز. ويضم المول محلات، وكافيهات، ومطاعم، وسوبرماركت ومكاتب إدارية ويقدم بيئة تطوير راقية تجمع بين الراحة والعملية والجودة.

قادة الرؤية والإبداع

يقود مسيرة التوسع والريادة داخل المجموعة المهندس إميل عبدالله، ومعه أبناؤه م. فادي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "Urbnlanes" الكويتية والمهندس شادي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "أوربن لينز" بالمشاركة، والمهندس مينا عبدالله الرئيس التنفيذي في شركة First  Group  وعضو مجلس إدارة شركة Urbnlanes الكويتية.

تتناغم مسيرة قادة المجموعة وبصماتها في الإشراف على التصميم والتخطيط المعماري لكل المشروعات، والذوق الفني الراقي والقدرة على الدمج بين الجمال والوظيفة، ما جعل كل مشروع من مشروعات Urbnlanes الكويتية تحمل طابعًا معماريًا مميزًا ولترسخ المجموعة اسمها كواحدة بين شركات التطوير الخليجية الكبرى.

فيرست جروب إميل عبد الله أوربن لينز

