موجز أخبار جنوب سيناء.. إقبال سياحي على زيارة معالم دير سانت كاترين.. فوز فريق جنوب سيناء علي أبو خليفة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أهمها هذه الأحداث الإقبال السياحي الكبير الذي شهده دير سانت كاترين على زيارة معالم الدير بالإضافة لخبر فوز فريق كرة القدم الأول علي فريق نادي أبو خليفة علي أرضه رغم ضعف الدعم المادي لنادي جنوب سيناء.

واليكم تفاصيل موجز الأخبار

​شهدت مدينة سانت كاترين، مهد الأديان وملتقى الحضارات، إقبالاً سياحياً غفيراً من مختلف الجنسيات على زيارة معالم دير سانت كاترين الأثرية. وقد تزامن هذا التدفق السياحي الكبير مع مراسم تنصيب المطران الجديد الأنبا سيميون مطراناً للدير، مما ألقى ضوءاً إضافياً على هذا الموقع الديني والتاريخي العالمي.

​واستهل السياح برنامجهم بصعود قمة جبل موسى، حيث تسابقوا لمشاهدة مشهد شروق الشمس الساحر من أعلى قمة جبلية في مصر، مستمتعين في الوقت ذاته بجمال الطبيعة الخلابة لجبال سانت كاترين الفريدة. وفور نزولهم من القمة، توجه الزوار مباشرة لزيارة معالم الدير القديم.

​تجول السياح في أروقة الدير، حيث زاروا متحفه الذي يضم مجموعة نادرة من الأيقونات والوثائق التاريخية القيمة. كما كانت محط اهتمامهم زيارة شجرة العليقة المباركة ومكتبة الوثائق التي تُعد ثاني أكبر مكتبة للمخطوطات على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيارة المسجد الفاطمي الذي يقع داخل أسوار الدير، ليجسد بذلك رمزاً للتعايش الديني الفريد.

أكد رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، أن الدير يشهد إقبالاً كبيراً من السياح العالميين مع بداية الموسم الشتوي للسياحة، مشيراً إلى أن الزوار يستمتعون بالتجربة الروحية والتاريخية إلى جانب التمتع بالطبيعة الجبلية الساحرة التي تتميز بها سانت كاترين.

​حقق الفريق الأول لنادي جنوب سيناء الرياضي فوزًا غاليًا وحاسمًا ضمن له البقاء مؤقتًا في منافسات دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعد تغلبه على فريق نادي أبو خليفة الرياضي العنيد. هذا الانتصار الثمين جاء في إطار مباريات المجموعة السابعة القوية، والتي تضم فرق محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، بالإضافة إلى جنوب سيناء.

​تُعد هذه المباراة بمثابة الاختبار الأول والبداية الرسمية للمدير الفني الجديد للفريق، الكابتن ياسر رجب. وقد نجح الفريق تحت قيادته الجديدة في حصد النقاط الثلاث، ليُعلن عن انطلاقة موفقة للمرحلة القادمة.

​شهدت المباراة، التي أُقيمت على ملعب نادي أبو خليفة بالإسماعيلية، ندية كبيرة. ونجح اللاعب المتألق محمد هشام في ترجمة جهود زملائه إلى هدف الفوز الوحيد للفريق السيناوي، وذلك في بداية مجريات الشوط الثاني، ليُسجل هدفًا ذهبيًا أبقى آمال الفريق حية في البقاء بالدوري.

​على الرغم من هذا الإنجاز الكروي، ما زال فريق جنوب سيناء يواجه تحديات ضخمة خارج المستطيل الأخضر. ويُعاني النادي بشكل واضح من ضعف الدعم المادي وغياب الرعاة، الأمر الذي يجعل كل فوز بمثابة معجزة تُحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإصرار وحده هو وقود اللاعبين.

​من جانبه، أبدى الكابتن ياسر رجب، المدير الفني، سعادته بالفوز، واصفًا إياه بأنه "بداية موفقة" للفريق. وأشار رجب إلى أن الفريق يواجه تحديات صعبة للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامه بالعمل الجاد والمكثف للحفاظ على مكانة الفريق وتطوير الأداء من أجل البقاء والتقدم خلال المباريات المقبلة.