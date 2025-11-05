ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلبينية اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار "تينو" الذي اجتاح وسط البلاد مؤخرا إلى 66 قتيلا.



ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن نائب مدير هيئة الدفاع المدني للشئون الإدارية برناردو رافائيليتو أليخاندرو الرابع قوله إن 49 شخصا لقوا مصرعهم في إقليم "سيبو"، بينما تم تسجيل باقي الحالات في أقاليم "فيساياس الغربية" و"فيساياس الشرقية" ومنطقة جزيرة "نيجروس"، مشيرا إلى أن 26 شخصا في عداد المفقودين.



من جانبه، قال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن الإعصار أثر على نحو 706 آلاف شخص من بينهم 348 ألف شخص لجأوا إلى مراكز الإيواء.



وأضاف المجلس أن 53 مدينة وبلدة أعلنت حالة الكارثة بسبب الإعصار، وهو ما يسمح للحكومات المحلية بسحب أموال الطوارئ وتجميد أسعار السلع الأساسية.



ويحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.. فالمحيطات الدافئة تسمح للأعاصير بالتزايد بسرعة، والغلاف الجوي الدافئ يحتفظ برطوبة أكبر، ما يتسبب في هطول الأمطار الغزيرة.



يشار إلى أن كل عام تضرب الفلبين أو تقترب منها حوالي 20 عاصفة أو إعصارًا، وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد هي الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.