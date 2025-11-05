قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزارة الشباب تختتم النسخة الأولى من ملتقى "أخلاقي.. عنواني" للنشء بمدينة الغردقة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

 اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة الأولي من ملتقى "أخلاقي.. عنواني"، الذي نفذته من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي ؛  رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية، بمشاركة ست محافظات هي: (الأقصر، الغربية، بني سويف، البحيرة، كفر الشيخ، والبحر الأحمر).

وتضمّنت فعاليات الملتقى الختامي مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترويحية الشاطئية التي نفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، إلى جانب ندوة دينية حول مفهوم وأهمية التحلّي بالأخلاق التي حثّت عليها جميع الأديان، حاضر فيها فضيلة الشيخ رفعت السيد أحمد – واعظ بالأزهر الشريف.

كما تم تشكيل فرق عمل من النشء المشاركين لوضع التوصيات الخاصة بالبرنامج لتضمينها في ميثاق للأخلاق بالتنسيق مع مبادرة "أثر"، إضافة إلى ورش عمل تناولت موضوعات تطوير وبناء الشخصية وتعزيز الهوية الوطنية.

واختُتمت الفعاليات بزيارة حرة للمشاركين، للتعرّف على المعالم السياحية والثقافية البارزة بمحافظة البحر الأحمر، بما يُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والفخر بالوطن، تلاها فقرات غنائية وشعرية وتواشيح دينية قدّمها التلاميذ الموهوبون المشاركون، وتم في الختام تسليم شهادات التقدير وتوديع الوفود المشاركة.

من حانبه قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة :" نعمل بتوجيهات القيادة السياسية وبدعمٍ مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء على بناء جيلٍ واعٍ متحليٍ بالقيم والأخلاق، قادر على مواجهة التحديات بروح وطنية خالصة.

مشيرًا : إنّ برنامج «أخلاقي.. عنواني» يجسّد رؤية الدولة في إعداد النشء ليكونوا سفراء للأخلاق والانتماء، فالأخلاق هي أساس التقدم وعماد الشخصية المصرية التي نعتز بها."


وأضاف  ؛ أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بأبنائنا النشء هو امتداد لرؤية الدولة نحو الاستثمار في الإنسان المصري منذ الصغر، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية في جميع المحافظات.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة رئيس مجلس الوزراءأخلاقي عنواني

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

