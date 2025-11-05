رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس والقياس بكلية التربية للبنات بالقاهرة

قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الازهر ،والدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ المصري السابق، بافتتاح معملي: علم النفس التعليمي، والقياس والتقويم؛ ليكونا خطوة رائدة في دعم الجانب التطبيقي للدراسات النفسية والتربوية.

في إطار سعي كلية التربية للبنات بالقاهرة نحو الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير العملية التعليمية بمرحلتيها الإجازة العالية والدراسات العليا.

من جانبه قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لبناته طالبات الكلية بافتتاح المعملين، مؤكدًا أنهما يسهمان بشكلٍ كبيرٍ في توفير بيئة تعليمية متطورة وتخريج أجيال تسهم في نهضة الوطن وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وعبر عن سعادته بهذا الإضافات المتتالية داخل الكلية؛ مؤكدًا أنها من الكليات الرائدة في جامعة الأزهر.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الكلية بمناسبة تخريج الدفعة (32) من خريجات الكلية دفعة نصر أكتوبر.

وقدمت الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، الشكر لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً لدعمها المتواصل، وأوضحت أن الهدف من المعملين علم النفس التعليمي والقياس والتقويم تدريب الطالبات والباحثات على تطبيق الاختبارات النفسية والتربوية، وتنمية مهارات القياس والملاحظة والتجريب في ميدان علم النفس التعليمي والقياس والتقويم، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية وباحثات قادرات على مواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجال.

واستعرضت عميدة الكلية الأجهزة المتطورة داخل المعملين، وبينت أنهما يضمان مجموعة متميزة من الأجهزة التي تهدف لدراسة الجوانب المختلفة للسلوك الإنساني والقدرات العقلية والمهارية والانفعالية للأطفال والمراهقين والراشدين.

ومن بين هذه الأجهزة:

جهاز اختبار التجميع الميكانيكي-جهاز التوازن الحركي-جهاز اختبار الانتباه والقدرة على التذكر-جهاز مهارة الأصابع (لوحة جودارد)-جهاز عدّاد النقر، اضافة إلى جهاز التشتت الكهربائي-جهاز زمن الرجع-جهاز الرسم في المرآة-جهاز الارتباط الشرطي-متاهة يونج المكشوفة-متاهة كلاين المغطاة-اختبار ليّ الحبل- اختبار النسر الخشبي.

كما يضمان مجموعة متميزة من الاختبارات والمقاييس النفسية والمعرفية المقننة، منها: (اختبار وكسلر (Wechsler) للأطفال-اختبار وكسلر للراشدين-مقياس ستانفورد- بينيه للأطفال ونسخة الراشدين-اختبار المصفوفات المتتابعة -اختبار رسم الشجرة والمنزل والشخص-اختبار آيزنك (Eysenck) للشخصية-

اختبار تفهم الموضوع (TAT) للأطفال والراشدين-

اختبار بقع الحبر -اختبار الشخصية متعدد الاوجه).

واعلنت عميدة الكلية أن المعملين إضافة نوعية للكلية؛ حيث إنه أول (معمل لعلم النفس التعليمي والقياس والتقويم بالكلية) وهو يُتيح بيئة علمية متكاملة لإجراء التجارب النفسية، وتطبيق الاختبارات الإسقاطية والعقلية والمهارية وتشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز مستوى البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثات بمرحلة الدراسات العليا، ويدعم جودة إعداد الطالبات أكاديميًّا وتدريبيًّا، ويسهم في رفع كفاءة الخريجات ليصبحن قادرات على أداء أدوار فاعلة في التعليم والبحث والتشخيص والإرشاد النفسي.

وفي نهاية الافتتاح قامت عميدة الكلية بتكريم رئيس الجامعة ومنحه درع الدفعة (32) من خريجات كلية التربية للبنات بالقاهرة.