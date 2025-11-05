قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس والقياس بكلية التربية للبنات بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس التعليمي والقياس والتقويم بكلية التربية للبنات بالقاهرة ويهنئ الكلية بتخريج الدفعة (32)
رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي علم النفس التعليمي والقياس والتقويم بكلية التربية للبنات بالقاهرة ويهنئ الكلية بتخريج الدفعة (32)
إيمان طلعت

قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الازهر ،والدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ المصري السابق، بافتتاح معملي: علم النفس التعليمي، والقياس والتقويم؛ ليكونا خطوة رائدة في دعم الجانب التطبيقي للدراسات النفسية والتربوية.

في إطار سعي كلية التربية للبنات بالقاهرة نحو الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير العملية التعليمية بمرحلتيها  الإجازة العالية والدراسات العليا. 

من جانبه قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لبناته طالبات الكلية بافتتاح المعملين، مؤكدًا أنهما يسهمان بشكلٍ كبيرٍ في توفير بيئة تعليمية متطورة وتخريج أجيال تسهم في نهضة الوطن وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وعبر عن سعادته بهذا الإضافات المتتالية داخل الكلية؛ مؤكدًا أنها من الكليات الرائدة في جامعة الأزهر.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الكلية بمناسبة تخريج الدفعة (32) من خريجات الكلية دفعة نصر أكتوبر.

وقدمت الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، الشكر لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً لدعمها المتواصل، وأوضحت أن الهدف من المعملين علم النفس التعليمي والقياس والتقويم تدريب الطالبات والباحثات على تطبيق الاختبارات النفسية والتربوية، وتنمية مهارات القياس والملاحظة والتجريب في ميدان علم النفس التعليمي والقياس والتقويم، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية وباحثات قادرات على مواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجال.

واستعرضت عميدة الكلية الأجهزة المتطورة داخل المعملين، وبينت أنهما يضمان مجموعة متميزة من الأجهزة  التي تهدف لدراسة الجوانب المختلفة للسلوك الإنساني والقدرات العقلية والمهارية والانفعالية للأطفال والمراهقين والراشدين.

ومن بين هذه الأجهزة:

جهاز اختبار التجميع الميكانيكي-جهاز التوازن الحركي-جهاز اختبار الانتباه والقدرة على التذكر-جهاز مهارة الأصابع (لوحة جودارد)-جهاز عدّاد النقر، اضافة إلى جهاز التشتت الكهربائي-جهاز زمن الرجع-جهاز الرسم في المرآة-جهاز  الارتباط الشرطي-متاهة يونج المكشوفة-متاهة كلاين المغطاة-اختبار ليّ الحبل- اختبار النسر الخشبي.

كما يضمان مجموعة متميزة من الاختبارات والمقاييس النفسية والمعرفية المقننة، منها: (اختبار وكسلر (Wechsler) للأطفال-اختبار وكسلر للراشدين-مقياس ستانفورد- بينيه للأطفال ونسخة الراشدين-اختبار المصفوفات المتتابعة -اختبار رسم الشجرة والمنزل والشخص-اختبار آيزنك (Eysenck) للشخصية-
اختبار تفهم الموضوع (TAT) للأطفال والراشدين-
اختبار بقع الحبر -اختبار الشخصية متعدد الاوجه).

واعلنت عميدة الكلية أن المعملين إضافة نوعية للكلية؛ حيث إنه أول (معمل لعلم النفس التعليمي والقياس والتقويم بالكلية) وهو يُتيح بيئة علمية متكاملة لإجراء التجارب النفسية، وتطبيق الاختبارات الإسقاطية والعقلية والمهارية وتشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز مستوى البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثات بمرحلة الدراسات العليا، ويدعم جودة إعداد الطالبات أكاديميًّا وتدريبيًّا، ويسهم في رفع كفاءة الخريجات  ليصبحن قادرات على أداء أدوار فاعلة في التعليم والبحث والتشخيص والإرشاد النفسي.

وفي نهاية الافتتاح قامت عميدة الكلية بتكريم رئيس الجامعة ومنحه درع الدفعة (32) من خريجات كلية التربية للبنات بالقاهرة.

الدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الازهر كلية التربية للبنات بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

النصر السعودي

دوري أبطال آسيا 2.. النصر يستدرج جوا الهندي لحسم بطاقة التأهل

منتخب مصر

إبراهيم فايق: بداية عظيمة لمنتخب مصر في أول مباراة بكأس العالم للناشئين

رونالدو

حساب البيت الأبيض يعيد نشر تصريح كريستيانو رونالدو عن ترامب

بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد