قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض بالسودان

السودان
السودان
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة"، بسقوط 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر ترفض أي محاولة لتقسيم السودان.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، إن الوضع في السودان يتدهور بشكل مأساوي، وإن المجازر والفظائع التي يتعرض لها المدنيون تثير غضب الجميع.

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في عدة مناسبات أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، وضرورة أن تجلس الأطراف السودانية على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي شامل.

وأوضح عبد العاطي أن الأزمة مستمرة منذ أبريل 2023، وأن الحل العسكري لم يحقق أي نتائج إيجابية بل زاد من المعاناة والدمار.

كما أشار إلى أن مصر تدعم التوصل إلى خارطة طريق للسلام بناءً على إعلان "الرباعية الدولية"، والذي يتضمن ثلاث محطات تبدأ بهدنة إنسانية تؤدي إلى تشكيل حكومة تمثيلية شاملة تمثل جميع الأطراف.

مصر تؤكد رفضها التقسيم

وفيما يخص قضية تقسيم السودان، شدد وزير الخارجية على أن هذا الخيار "خط أحمر" بالنسبة لمصر، ولن يتم السماح به من قبل مصر أو المجتمع الدولي.

وقال إن التقسيم قد يؤدي إلى صراعات أكبر تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.

مدينة الأبيض السودان الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق المستوى الثاني من كورس اللغة المصرية القديمة

مستشفي الحمام

الصحة: جولة بمستشفى الحمام المركزي بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي

بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد