الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض بالسودان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة"، بسقوط 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر ترفض أي محاولة لتقسيم السودان.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، إن الوضع في السودان يتدهور بشكل مأساوي، وإن المجازر والفظائع التي يتعرض لها المدنيون تثير غضب الجميع.

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في عدة مناسبات أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، وضرورة أن تجلس الأطراف السودانية على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي شامل.

وأوضح عبد العاطي أن الأزمة مستمرة منذ أبريل 2023، وأن الحل العسكري لم يحقق أي نتائج إيجابية بل زاد من المعاناة والدمار.

كما أشار إلى أن مصر تدعم التوصل إلى خارطة طريق للسلام بناءً على إعلان "الرباعية الدولية"، والذي يتضمن ثلاث محطات تبدأ بهدنة إنسانية تؤدي إلى تشكيل حكومة تمثيلية شاملة تمثل جميع الأطراف.

مصر تؤكد رفضها التقسيم

وفيما يخص قضية تقسيم السودان، شدد وزير الخارجية على أن هذا الخيار "خط أحمر" بالنسبة لمصر، ولن يتم السماح به من قبل مصر أو المجتمع الدولي.

وقال إن التقسيم قد يؤدي إلى صراعات أكبر تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.