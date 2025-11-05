قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: القلب فوق العقل والعقل فوق السلوك.. وإذا عكست انتكست

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أهل الله قالوا:" القلب فوق العقل، والعقل فوق السلوك، وإذا عكستَ انتكستَ.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن القلب يجب أن يتحكم في العقل، ويضبطه، ويوقفه عند حدوده التي يتمكن فيها من التفكير المستقيم، لكن القلب يعلو ولا يُعلى عليه: «استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس»، «الإثم ما حاك في القلب وخِفتَ أن يطّلع عليه الناس»، {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا}.

وأشار الى أن القلب هو الذي يعلو عندما يقوم الإنسان بتخليته من القبيح، وتحليته بكل صحيح، فيحدث له التجلي المليح، فالتخلي ثم التحلي يُحدِث التجلي.

والعقل فوق السلوك، فهو يمنع الإنسان من فعل المعاصي والمنكرات. فالإنسان عندما يفكر أنه سيفعل شيئًا ينبغي أن يفعله بعد تفكّرٍ، وبعد استعمال عقله، حتى لا يخرج هذا العمل ضارًّا بالنفس، ضارًّا بالغير، ولذلك فالعقل ينبغي أن يعقل السلوك.

فالقلب فوق العقل، والعقل فوق السلوك، وهذا يختلف اختلافًا بيّنًا عمّا يتبناه كثير من الناس من أن السلوك هو الذي يتحكم في العقل، وأن العقل يمكن أن يُسكت القلب، وذلك بعد أن تحولت الأمور إلى مصالح ومنافع مادية ضيقة، مات فيها الإنسان أمام الله، ثم مات أمام نفسه، وتحول من كائنٍ ربانيٍّ تتجلى عليه الفيوضات، إلى كائنٍ بيولوجيٍّ لا يساوي قطعةَ لحمٍ.

إذن فلابد للقلب أن يعلو العقل، والعقل يعلو السلوك، ولو عكسنا انتكسنا. فلو أن السلوك تحكم في العقل فأفعل ما أشاء، فهذا تفلّت، وإذا أسكت العقلُ القلبَ، فهذه ظلمة.

القلب فوق العقل العقل فوق السلوك علي جمعة

