محافظات

من هو رئيس شركة الصرف الصحي الجديد بالإسكندرية؟

المهندس سامي قنديل
المهندس سامي قنديل
أحمد بسيوني

يُعد المهندس سامي يوسف قنديل أحد الكفاءات في قطاع المرافق والخدمات العامة، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال هندسة ومعالجة مياه الصرف الصحي، ساهم خلالها في تطوير المنظومة وتحسين كفاءتها التشغيلية بالإسكندرية.

تخرج المهندس سامي يوسف قنديل في كلية الهندسة عام 1991، حاصلًا على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبدأ مسيرته المهنية في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عام 1993، مهندسا في محطة معالجة الشرقية وتدرج في عدد من المناصب القيادية ما بين قطاع المعالجة وقطاع التشغيل والصيانة وصولا الي رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمناطق غرب الإسكندرية  حتى تولى رئاسة مجلس الإدارة في ٥ نوفمبر 2025.

خلال مسيرته، أشرف على تنفيذ التركيبات الكهروميكانيكية لعدد من محطات المعالجة الثانوية بالإسكندرية، من بينها محطات إسكان مبارك والهانوفيل والعجمي، كما شارك في مؤتمر شرق أفريقيا بكينيا عام 2007 لبحث سُبل تطوير أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وقدم ورقة نقاشية حول خطط المعالجة المستقبلية.

كما أجرى دراسات فنية متخصصة لاختيار أنسب نقاط إضافة الكلور المسال، وأعد أبحاثًا متقدمة لتطوير محطات المعالجة في أبو قير والقرى السياحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لاستخدام المياه المعالجة في أعمال التنظيف داخل المحطات بهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب.

ساهم المهندس سامي قنديل كذلك في وضع وتنفيذ آليات بيع المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة، دعمًا لجهود الدولة في توفير موارد مياه الشرب، إلى جانب تطبيقه برامج الصيانة الوقائية المعتمدة على كتالوجات المصنع لتقليل معدلات تلف المعدات وتحسين الأداء الفني.

وخلال مسيرته، شارك في دورات تدريبية متخصصة بالولايات المتحدة وألمانيا في مجالي التشغيل والصيانة، ما أسهم في نقل الخبرات واختيار الكوادر الفنية المتميزة. كما عمل مدربًا بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحصلت إحدى المحطات التي تولى إدارتها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة مرتين، إضافةً إلى حصوله على شهادة مفتش محطات معالجة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

الاسكندرية شركة الصرف الصحي سامي قنديل مياه الصرف الصحي كلية الهندسة

