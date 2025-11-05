شروط اختيار ملكات الجمال.. حنان نصر توضح

كشفت الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم، أن مسابقة ملكة جمال العرب أصبحت معروفة بين جميع الدول، لأنها تتم للمرة الـ 20.

وقالت رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المسابقة لديها 14 وكيلا حول العالم، و16 وكيلا بين أوروبا وأمريكا، وتركيا وآسيا، فالمسابقة كبيرة.

وأضافت أن كل قارة يكون لديها رئيس ومسئول، وأن شروط المشاركة في المسابقة تتلخص في أن تكون المتقدمة عربية الجنسية وتمتلك الثقافة والحضور، ويكون العمر من 18 إلى 28 عامًا، وأن تكون المتقدمة قادرة على تمثيل بلدها.

وأشارت إلى أن الاختيار للمشاركة في المسابقة لن يكون من خلال الإنترنت لكن من خلال الحضور للمؤتمر، وأن المشاركة والفوز بالمسابقة موضوع كبير وليس أمرا بسيطا.