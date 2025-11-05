قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

من مقعد الدراسة إلى أروقة التاريخ| جويس النمر.. أصغر مرشدة سياحية تروي أسطورة السبع بنات في سيناء

الطفلة جويس أصغر مرشدة سياحية بجنوب سيناء
الطفلة جويس أصغر مرشدة سياحية بجنوب سيناء
ايمن محمد

​الطفلة جويس رفعت النمر، الطالبة في الصف الرابع الابتدائي، ليست مجرد طفلة عادية؛ بل هي أصغر مرشدة سياحية في جنوب سيناء، تجذب السياح إلى دير السبع بنات بوادي فيران بشغفها وفهمها العميق. 

تحكي جويس بتأثر وفهم قصة نجاح راهبات الدير، واصفة إياها بـ "قصة الحب والحياة" الخالدة عبر التاريخ.
​تعلمت جويس فن الإرشاد من والدها،  رفعت النمر، الدليل والمترجم بدير السبع بنتن  الذي كان يشرح للسياح معالم الدير وقصة السبع بنات منذ نعومة أظافرها.

 تبدأ جويس جولتها اليومية باستقبال السياح على بوابة الدير، ثم تسير معهم في أروقته، شارحةً معالمه بطلاقة.
​تتقن المرشدة الصغيرة الشرح باللغة العربية للسياح المصريين، كما تعلمت اللغة اليونانية لتتمكن من التعامل مع الراهبات في دير السبع بنات وإرشاد السياح اليونانيين.

 وتؤكد جويس أنها تعرف كل معالم الدير وقصصه عن ظهر قلب.
​وأشار والدها، رفعت النمر، إلى أن ابنته كانت مستعدة للتعلم بسرعة فائقة، و متحمسة لمساعدة السياح وتقديم الإرشاد السياحي. أما حلم جويس وأمنية حياتها، فهو أن تلتحق بكلية السياحة والفنادق لتصبح مرشدة سياحية محترفة، وتواصل مسيرتها في إحياء 

 وتاريخ أرض الفيروز.

جنوب سيناء دير السبع بنات أصغر مرشدة سياحية

