توروب: متحمس لرؤية جماهير الأهلي في الإمارات.. وعاشور وشريف يقتربان من العودة

أعرب يس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه وسعادته بتطور الحالة البدنية للاعبين إمام عاشور ومحمد شريف، مؤكدًا أن الثنائي يقترب من العودة للمشاركة في المباريات بعد فترة الغياب بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء غد الخميس، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري: "إمام عاشور ومحمد شريف يؤديان تدريباتهما بشكل جيد للغاية من أجل العودة إلى المشاركة في المباريات، لقد خاضا أول تدريب لهما بعد التعافي من الإصابة بالأمس، وسيواصلان اليوم برنامج الإعداد، وسنقيم حالتهما الفنية تمهيدًا لعودتهما."

وأضاف المدير الفني الدنماركي أن الجهاز الفني حريص على تجهيز جميع اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية.

كما عبر توروب عن تطلعه الكبير لرؤية جماهير الأهلي في مدرجات استاد آل نهيان، مؤكدًا أن حضورهم يشكل دافعًا إضافيًا للفريق: "أتطلع بشغف إلى رؤية جماهير الأهلي في الملعب غدًا، وأتمنى أن يكون دعمهم حافزًا للاعبين من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الانتصار، وجود جماهير الأهلي يمنحنا طاقة إضافية ويصنع الفارق دائمًا."

وأكد المدير الفني أن الفريق يستعد للمباراة بكل تركيز، ويعمل الجهاز الفني على تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وحصد الألقاب.

وعن تذبذب نتائج الفريق، قال توروب: "قلت سابقًا إن الهجوم هو من يحقق الانتصارات، لكن في الوقت الحالي أركز على الدفاع لأنه عامل أساسي في إحراز البطولات. في مباراة المصري السابقة قمنا بـ20 محاولة على المرمى، لكن ما كان ينقصنا هو تسجيل الأهداف."