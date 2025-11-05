قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
رياضة

توروب: متحمس لرؤية جماهير الأهلي في الإمارات.. وعاشور وشريف يقتربان من العودة

توروب
توروب
إسراء أشرف

أعرب يس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه وسعادته بتطور الحالة البدنية للاعبين إمام عاشور ومحمد شريف، مؤكدًا أن الثنائي يقترب من العودة للمشاركة في المباريات بعد فترة الغياب بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء غد الخميس، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري: "إمام عاشور ومحمد شريف يؤديان تدريباتهما بشكل جيد للغاية من أجل العودة إلى المشاركة في المباريات، لقد خاضا أول تدريب لهما بعد التعافي من الإصابة بالأمس، وسيواصلان اليوم برنامج الإعداد، وسنقيم حالتهما الفنية تمهيدًا لعودتهما."

وأضاف المدير الفني الدنماركي أن الجهاز الفني حريص على تجهيز جميع اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية.

كما عبر توروب عن تطلعه الكبير لرؤية جماهير الأهلي في مدرجات استاد آل نهيان، مؤكدًا أن حضورهم يشكل دافعًا إضافيًا للفريق: "أتطلع بشغف إلى رؤية جماهير الأهلي في الملعب غدًا، وأتمنى أن يكون دعمهم حافزًا للاعبين من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الانتصار، وجود جماهير الأهلي يمنحنا طاقة إضافية ويصنع الفارق دائمًا."

وأكد المدير الفني أن الفريق يستعد للمباراة بكل تركيز، ويعمل الجهاز الفني على تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وحصد الألقاب.

وعن تذبذب نتائج الفريق، قال توروب: "قلت سابقًا إن الهجوم هو من يحقق الانتصارات، لكن في الوقت الحالي أركز على الدفاع لأنه عامل أساسي في إحراز البطولات. في مباراة المصري السابقة قمنا بـ20 محاولة على المرمى، لكن ما كان ينقصنا هو تسجيل الأهداف."

ييس توروب مدرب الأهلي الأهلي كأس السوبر المصري السوبر المصري

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

مظهر شاهين

عيد الحب.. مظهر شاهين يوضح الحكم الشرعي للاحتفال والضوابط الشرعية

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظّم صالون محبة الوطن حول مخاطر إدمان السوشيال ميديا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

أوقاف المنوفية تنظّم ندوة حول "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي"

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

