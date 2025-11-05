وزير الشباب يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة والمنظمين، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة ماراثون زايد الخيري في نسخته الجديدة، والمقرر تنظيمه الشهر المقبل، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الرياضية والإنسانية المشتركة.

شهد الاجتماع متابعة التجهيزات الخاصة لإقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن كافة تفاصيل الماراثون في نهاية الشهر الجاري، وكذلك استعراض كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث، من بينها أماكن الانطلاق وخطوط السير وآليات المشاركة من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى مناقشة ترتيبات الدعاية والتسويق والإشراف الطبي، وسبل تعظيم العائد الإنساني والخيري للماراثون بما يتماشى مع أهدافه السامية في دعم المرضى والمحتاجين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ماراثون زايد الخيري أصبح أحد أبرز الفعاليات الرياضية ذات البعد الإنساني في المنطقة، موضحاً أن استضافة مصر للماراثون تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعكس مكانة مصر كوجهة مفضلة للأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن الحدث يجسد نموذجاً متفرداً في توظيف الرياضة لخدمة قضايا المجتمع وتعزيز قيم الخير والعطاء والتكافل الإنساني.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن الوزارة تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان خروج الماراثون بأعلى مستوى من التنظيم والتميز، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، موجهاً بتشكيل لجنة متابعة دائمة لمتابعة تنفيذ الخطط اللوجستية والفنية حتى موعد إقامة الماراثون.