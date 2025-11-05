قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
وزير الشباب يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة والمنظمين، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة ماراثون زايد الخيري في نسخته الجديدة، والمقرر تنظيمه الشهر المقبل، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الرياضية والإنسانية المشتركة.

شهد الاجتماع متابعة التجهيزات الخاصة لإقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن كافة تفاصيل الماراثون في نهاية الشهر الجاري، وكذلك استعراض كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث، من بينها أماكن الانطلاق وخطوط السير وآليات المشاركة من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى مناقشة ترتيبات الدعاية والتسويق والإشراف الطبي، وسبل تعظيم العائد الإنساني والخيري للماراثون بما يتماشى مع أهدافه السامية في دعم المرضى والمحتاجين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ماراثون زايد الخيري أصبح أحد أبرز الفعاليات الرياضية ذات البعد الإنساني في المنطقة، موضحاً أن استضافة مصر للماراثون تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعكس مكانة مصر كوجهة مفضلة للأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن الحدث يجسد نموذجاً متفرداً في توظيف الرياضة لخدمة قضايا المجتمع وتعزيز قيم الخير والعطاء والتكافل الإنساني.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن الوزارة تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان خروج الماراثون بأعلى مستوى من التنظيم والتميز، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، موجهاً بتشكيل لجنة متابعة دائمة لمتابعة تنفيذ الخطط اللوجستية والفنية حتى موعد إقامة الماراثون.

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
